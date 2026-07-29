'Выбьем из них все дерьмо': Трамп жестко пригрозил Ирану после атаки

Слова президента уже успели всколыхнуть нефтяной рынок.

Президент США Дональд Трамп резко прокомментировал ракетный удар Ирана по американским военным и пообещал Тегерану суровое возмездие. Это произошло в эфире Fox News, кадры которого обнародовал журналист Эрик Догерти в соцсети X.

Так, в ночь на среду, 29 июля, Иран запустил баллистические ракеты по одной из американских баз на Ближнем Востоке. Глава Белого дома лично ознакомился с записью атаки, о которых ранее сообщал журналист Axios. На кадрах видно, как американские военные в режиме реального времени отражали ракетный обстрел.

Выбирая слова для оценки действий Тегерана, президент не сдерживался в выражениях.

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"Мы выбьем из них всю дрянь. Мы нанесем по ним мощный удар – они получат хорошую взбучку", – заявил Трамп.

Резкие высказывания американского лидера мгновенно отразились на биржах: трейдеры начали активно наращивать позиции по нефтяным контрактам, опасаясь нового витка напряженности на Ближнем Востоке. По данным биржи ICE Futures Europe, фьючерсы на нефть Brent взлетели выше отметки 90 долларов за баррель, подскочив более чем на 7% в течение торгового дня.

Аналитики объясняют нервозность рынка тем, что дальнейшее обострение противостояния между Вашингтоном и Тегераном может ударить по поставкам нефти из одного из ключевых для мировой энергетики регионов.

Война с Ираном

Напомним, атака произошла всего через несколько дней после того, как Вашингтон приостановил удары по Ирану в надежде вернуться к переговорам. Также еще в июне стороны согласовали 60-дневное перемирие для диалога, но в июле договоренности фактически сорвались. А уже 28 июля Иран впервые после перерыва запустил ракеты по американской базе в Иордании.

Это уже не первое резкое колебание цен на нефть на фоне противостояния США и Ирана. Ранее цены на нефть, напротив, резко упали после того, как Вашингтон и Тегеран временно приостановили обмен ударами. Тогда Brent подешевела сразу на 4% – до 92,82 доллара за баррель, а WTI – до 85,29 доллара.

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