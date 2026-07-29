Зеленский прибыл в Польшу впервые после скандала с орденом

В Люблине президент встретится с премьер-министром Туском.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. В среду, 29 июля, в Люблине он проведет встречу с премьер-министром Дональдом Туском. Об этом сообщает TVP Info.

Канцелярия Туска в сети X анонсировала его переговоры с украинским президентом.

"Премьер-министр Дональд Туск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Люблине сегодня днем. Переговоры будут посвящены итогам его визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Дональдом Трампом", – говорится в сообщении.

Видео дня

Издание TVP Info подчеркнуло, что этот визит президента Украины в Польшу является первым со времени конфликта между странами из-за ордена Белого Орла.

Скандал с орденом

Как писал УНИАН, в конце мая стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей награды страны – Ордена Белого Орла. Причиной стало то, что украинский президент присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. Эту награду Зеленскому весной 2023 года в Варшаве вручил предыдущий президент Польши Анджей Дуда.

19 июня президент Польши лишил Зеленского ордена. При этом он заявил, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переходить. Также Навроцкий подчеркнул, что лишение Зеленского Ордена Белого Орла не направлено против украинского народа и не изменяет политику Польши, поддерживающей Украину в ее войне с Россией.

Позже Навроцкий объяснил свое решение лишить президента Зеленского награды. Он отметил, что Украина "переступила болевой порог" поляков. "Мы – гордая нация, и у нас есть свой болевой порог, когда речь идет о вопросах, касающихся нас и наших союзников. И этот болевой порог был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского Ордена Белого Орла", – сказал президент Польши.

Зеленский вернул Навроцкому орден "Новой почтой". Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за поддержку и сотрудничество, которое играет значительную роль в борьбе с Россией. Также президент добавил, что Украина готова ко всем содержательным форматам взаимодействия с Польшей, и выразил надежду, что "будущее подтвердит уважение к украинцам".

Вас также могут заинтересовать новости: