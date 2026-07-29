Вышел трейлер нового римейка 'Аферы Томаса Крауна' от Майкла Б. Джордана

Премьера фильма запланирована на 5 марта 2027 года.

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила первый трейлер романтического фильма-ограбления "Афера Томаса Крауна" (The Thomas Crown Affair).

Лента является уже вторым римейком хита 1968 года со Стивом МакКуином и Фэй Данауэй, после фильма 1999 года с Пирсом Броснаном и Рене Руссо.

В центре сюжета – миллиардер Томас Краун, который ловко похищает картину под прикрытием другого неудачного ограбления. Его начинает преследовать страховой детектив, однако во время этой игры в кошки-мышки они влюбляются друг в друга.

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Главную роль в фильме сыграл носкароносный Майкл Б. Джордан ("Черная пантера", "Грешники", франшиза "Крид").

Он же выступил режиссером картины – для него это вторая режиссерская работа после "Крид III: Наследие Рокки Бальбоа" 2023 года.

Также в фильме задействованы Адриа Архона ("Морбиус", "Моргни дважды", "Наемный убийца", сериалы "Нарко", "Андор", "Настоящий детектив"), Кеннет Брана ("Гарри Поттер и Тайная комната", "Операция "Валькирия", "Дюнкерк", "Тенет", "Призраки в Венеции", "Оппенгеймер"), Лили Гладстон ("Убийцы цветочной луны", сериал "Под мостом"), Данай Гурира (франшиза "Черная пантера", сериал "Ходячие мертвецы"), Пилу Асбек ("Люси", "Оверлорд", сериалы "Игра престолов", "Фундация") и другие.

Премьера фильма запланирована на 5 марта 2027 года.

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