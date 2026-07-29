Дело не только в деньгах: почему супермаркеты выбрасывают продукты, а не отдают их нуждающимся

В Европе розничные сети передают продукты на благотворительность вместо утилизации, но в Украине всё не так просто.

Торговые сети в Украине не спешат сдавать продукты, срок годности которых подходит к концу, в продовольственные банки. Магазинам выгоднее утилизировать продукты, хотя это и дороже, из-за репутационных рисков, рассказал УНИАН председатель правления Украинской федерации продовольственных банков Дмитрий Шкрабатовский.

В продуктовых наборах, которые продовольственные банки передают социально незащищенным категориям граждан, сохраняется маркировка сети или производителя. Если к адресату помощи дойдет испорченный товар, то это станет огромной проблемой для ритейлера.

"Крупные ритейлеры и компании боятся передавать продукты. Они предпочитают все утилизировать. Для них это очень большие риски, прежде всего репутационные. Компаниям выгоднее утилизировать, чем передавать на благотворительность, потому что непонятно, что дальше будет с этой продукцией. Пока мы с ними начали диалог и стали получать от них какую-то продукцию – проходит где-то 4–5 месяцев. Потому что если кто-то отравился продукцией, например, известного производителя – что дальше? Ну и все, и разлетелось по всей сети. Лучше они её утилизируют, закопают в землю – и вопрос закрыт", – говорит Шкрабатовский.

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В Европе система фудбанкинга предусматривает определенные льготы для сетей за передачу продуктов на благотворительность. В Украине пока такого нет.

"Если смотреть на наш опыт с сетями – для того, чтобы подключить один магазин к ежедневной работе с фудбанком или другой благотворительной организацией, которая будет забирать эту продукцию, в магазине должен быть дополнительный бухгалтер, который будет оформлять эти акты. С помещением проще – в магазине всегда можно найти два или три квадратных метра для этой отгрузки. Вопрос в том, что если это вывести на поток – это обязательно должно учитываться. Требуются ресурсы для внедрения этой системы учета. Должны быть ответственные лица как со стороны донора, так и со стороны принимающей стороны", – рассказывает УНИАН генеральный менеджер FoodBank Украина Юлия Лемберг.

Продовольственные банки в Украине – главные новости

Система продовольственных банков в Украине работает уже более 15 лет, но ей не хватает регулирования на законодательном уровне. К тому же продукты могут распределяться неравномерно из-за специфики работы.

В целом же на бесплатную помощь от продовольственных банков могут рассчитывать пенсионеры, переселенцы и другие уязвимые категории населения.

После принятия закона о продовольственном банкинге крупные торговые сети Чехии пытались оспорить его в суде, считая нововведение "экспроприацией товаров", но проиграли дело.

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