'Синево' уплатила за первое полугодие рекордное количество налогов – более 320 млн грн

В первом полугодии 2026 года компания "Синево Украина" уплатила рекордную сумму налогов с начала полномасштабного вторжения – более 320 млн грн. Об этом сообщается на сайте компании.

"По итогам первого полугодия 2026 года "Синево" перечислила в государственный и местные бюджеты более 320 млн грн налогов и сборов – на 22%, или более чем на 57 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это рекордный показатель для компании с начала полномасштабного вторжения. Только во втором квартале в бюджеты всех уровней поступило более 159 млн грн", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что динамика последних лет подтверждает устойчивый рост: более 157 млн грн в первом полугодии 2022 года, более 139 млн – в 2023 году, более 192 млн – в 2024 году, более 262 млн – в 2025 году. С 2024 года компания ежегодно существенно увеличивает объем отчислений.

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По информации "Синево", львиную долю выплат составляют налоги, связанные с персоналом, – единый социальный взнос, НДФЛ и военный сбор. За этими цифрами – более 2500 сотрудников "Синево" по всей Украине, которые получают официальную зарплату и за которых компания стабильно платит в бюджет.

"Добросовестная уплата налогов – это ответственность перед страной. Работая в условиях войны, мы обеспечиваем стабильные поступления в бюджеты, понимая, что это и есть вклад бизнеса в поддержку государства", – сказал Николай Скавронский, заместитель генерального директора "Синево Украина".

Напомним, в 2025 году "Синево" уплатила в государственный и местные бюджеты 584 млн грн налогов и сборов, подтвердив свою последовательную позицию как ответственного бизнеса.

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