Украина делает с Россией то, чему не способны противостоять даже США, – Fox News

Если вдруг на США полетит столько же дронов, сколько летит на Россию, у Америки возникнут огромные проблемы.

Массовое применение Украиной беспилотников средней и большой дальности застало Россию врасплох, несмотря на то что война длится уже пятый год. Однако, похоже, что никто в мире не готов к такому уровню угроз. Об этом в авторской статье для Fox News пишет вице-президент Техасского фонда государственной политики, подполковник армии США в отставке Чак ДеВор.

Автор публикации отмечает, что Россия продолжает регулярно наносить ракетные удары и атаки дронами по украинским больницам и жилым домам. По его словам, такие атаки не обладают высокой военной эффективностью и больше напоминают кампании запугивания гражданского населения, подобно немецким ударам по британским городам во время Второй мировой войны. В то же время, как пишет издание, эти обстрелы не сломили сопротивление Украины, а лишь укрепили её решимость продолжать борьбу.

Киев также сделал ставку на массовое производство и использование беспилотников с искусственным интеллектом и дальнобойных крылатых ракет. Но, в отличие от россиян, украинцы систематически атакуют военные и военно-промышленные цели – топливные колонны, склады боеприпасов, железнодорожные узлы и мосты, что значительно затруднило снабжение российских войск на южном направлении.

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В публикации говорится, что следствием таких ударов стали перебои с топливом, боеприпасами, водой и продовольствием для российских подразделений. "Украинские удары фактически перевели значительную часть российского южного фронта в режим логистического локдауна", – пишет аналитик.

Особое внимание ДеВор уделяет кампании по уничтожению российской нефтеперерабатывающей и энергетической инфраструктуры. По словам эксперта, только за последний месяц интенсивность атак существенно возросла, а их эффект оказался беспрецедентным.

"Киев нанес ущерб российским мощностям по производству топлива, для чего Военно-воздушным силам армии США потребовались два полных года стратегических бомбардировок против нацистской Германии во время Второй мировой войны", – отметил он.

Как пишет аналитик, острый дефицит топлива вынуждает российские власти искать баланс в распределении этого ресурса между армией, гражданским транспортом, грузовыми перевозками и аграрным сектором.

Кроме того, украинские дальнобойные средства поражения все чаще атакуют предприятия, производящие электронику и комплектующие для российских ракет, а также суда так называемого "теневого флота", который используется для экспорта российской нефти в обход санкций.

Нынешние проблемы России, вызванные украинскими ударами, по мнению ДеВора, должны стать предупреждением для США. Он отмечает, что американский военный флот, включая авианосцы, остается уязвимым для массированных атак дронов как с воздуха, так и с моря. Особенно в порту. Авиабазы, энергетика и другая критически важная инфраструктура США также остаются незащищенными.

"Противники могут запускать подобные рои дронов с Кубы или из Мексики, либо с китайских торговых судов, курсирующих у нашего побережья. Америка должна быстро усвоить эти уроки. Альтернатива – усвоить эти истины на собственном горьком опыте", – предупреждает аналитик.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 11 июля украинские дроны атаковали порты и суда в Азовском море, что привело к остановке судоходства. Пострадали как минимум четыре судна в Таганрогском заливе, среди них – танкер с метанолом. Всего украинская сторона заявила о 28 пораженных судах.

В ответ Россия нанесла массированные удары по Киеву и Одесской области, направленные, в частности, на портовую инфраструктуру.

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