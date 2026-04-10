Рывок в дронах вернул Украине преимущество в войне, - СМИ

В то время, как украинских БПЛА становится больше, зенитных ракет у России становится меньше.

Украина совершила рывок в развитии БПЛА основных типов и в последние недели вернула себе преимущество в дроновой войне. Об этом пишет российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Издание ссылается как на подсчеты OSINT-аналитиков, так и на жалобы Z-блогеров. Россияне в частности отмечают, что с начала года ВСУ значительно нарастили применение беспилотников как на передовой, так и для ударов по российскому тылу. При этом отмечается возросшая дальность и появление новых технических решений.

Так, российский блогер Максим Калашников в начале апреля писал, что летом 2025-го одного российского штурмовика атаковали по 4-6 дронов, а сейчас уже 10-12.

"Потери наши крайне велики. Роты, занимающие населённые пункты, тают, словно снег под солнцем. Огромное число раненых и изувеченных", – жаловался сторонник войны.

Отмечается, что на некоторых направлениях у ВСУ четырехкратный перевес в количестве БПЛА над противником.

"Противник вновь захватил "малое небо". Противник расширяет так называемую "килл-зону", устраивая охоту на живую силу, военный, гражданский транспорт и любой объект, попадающий в его объективный контроль, как заслуживающий внимания, уже на глубине 40-50 км от линии боевого соприкосновения", – писал недавно военный пропагандист Юрий Котенок.

По словам "зэтников", ВСУ начали применять новое поколение дронов, которое меньше подвержено негативному влиянию погодных факторов, имеет большую дальность полета, лучше защищено от РЭБ и хуже обнаруживается детекторами. Улучшается ситуация с использованием ИИ в украинских дронах.

Отдельно отмечается, что в марте Украина впервые за все время войны запустила по России больше дальних дронов, чем агрессор запустил своих "шахедов". Это не смотря на то, что март был рекордным по числу запущенных российских беспилотников.

Все это происходит на фоне нарастающего кризиса в российской противовоздушной обороне. Оккупанты жалуются на дефицит зенитных ракет, особенно к комплексам "Панцирь", которые в первую очередь используются для борьбы с дронами.

"Нередко машины стоят без БК или с неполным БК. Цели видят, технически поразить могут, но нечем," – плакался на днях украинофоб Владимир Романов.

Как писал УНИАН, Владимир Путин объявил краткосрочное пасхальное перемирие и приказал войскам прекратить боевые действия, оставляя готовность к "провокациям". Украина отнеслась к этому скептически, напомнив о многочисленных нарушениях подобного перемирия в прошлом году и сомневаясь в реальном прекращении огня.

Также мы писали, что проблемы России в Черном море носят системный характер и свидетельствуют об утрате контроля и изменении баланса сил в пользу Украины, которая смогла ограничить действия российского флота даже без полноценных ВМС. Ключевую роль в этом играет массовое применение Украиной морских дронов, что делает большие корабли уязвимыми и подвергает сомнению способность России адаптироваться к новым условиям войны.

