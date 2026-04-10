Путин объявил о 'пасхальном перемирии', но Украина относится к этому скептически, - NYT

Президент Украины заявил о глубоком скепсисе, напоминая о тысячах нарушений со стороны РФ в прошлом году.

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о краткосрочном прекращении огня в войне с Украиной, приуроченном к православному празднику Пасхи, сообщил Кремль поздно вечером 9 апреля. Согласно объявлению Кремля, режим прекращения огня должен начаться в субботу в 16:00 по московскому времени и продлиться до конца следующего дня.

Министр обороны Андрей Белоусов и генерал Валерий Герасимов "получили указание прекратить боевые действия на всех направлениях на этот период", – продолжили авторы заявления, отметив, что "войска должны быть готовы к отражению любых возможных провокаций со стороны противника, а также любых агрессивных действий", пишет The New York Times.

В Кремле подчеркнули, что исходят из того, что "украинская сторона последует примеру РФ". Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского в ответ на вопросы журналистов в мессенджере не сразу прокомментировал, будет ли Украина также соблюдать перемирие.

Скептицизм Украины

Зеленский призывал к пасхальному прекращению огня более недели. В то же время он заявил, что по-прежнему скептически относится к тому, что Кремль действительно прекратит боевые действия. "Мы неоднократно предлагали России прекращение огня хотя бы на Пасху – это особенное время года", – отметил он. "Но для них все времена одинаковы, и нет ничего святого".

В прошлом году Путин также объявлял пасхальное перемирие, но Зеленский обвинил Москву в его нарушении почти 3 000 раз. В результате российских атак в течение того 30-часового периода в Херсонской области на юге Украины погибли как минимум три человека и еще трое получили ранения.

В свою очередь, Минобороны России в прошлую Пасху утверждало, что российские военные "строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", и обвинило Украину в его якобы нарушении почти 5 000 раз.

Журналисты отмечают, в нынешних боевых условиях, когда солдаты сталкиваются с круглосуточным наблюдением и атаками беспилотников в небе, даже короткое прекращение огня могло бы дать украинским войскам шанс на отдых и пополнение запасов. Но даже если обе стороны будут соблюдать перемирие, оно вряд ли послужит ступенькой к более длительной паузе в боевых действиях.

Геополитический контекст

Мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану. Зеленский в комментариях журналистам заявил, что недавнее перемирие, согласованное между Вашингтоном и Тегераном, может открыть окно для возобновления переговоров. Но он также признал, что это окно может скоро закрыться, так как администрация Трампа с этого лета переключает внимание на внутреннюю политику в преддверии промежуточных выборов.

Тем временем украинская армия наносит волны ударов по российской нефтяной инфраструктуре с начала войны в Иране, пытаясь компенсировать финансовую выгоду, которую Кремль должен получить на фоне резкого роста мировых цен на нефть и смягчения санкций США на продажу российской нефти. Зеленский подчеркнул, что Киев прекратит удары только в том случае, если Москва аналогичным образом прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Киев выразил недовольство тем, что решение Вашингтона временно снять санкции с российской нефти, уже находившейся в море к середине марта – шаг, призванный ослабить давление на мировые рынки нефти – поможет финансировать военные усилия России. Срок действия американского исключения истекает в субботу, всего за несколько часов до предложенного Путиным пасхального перемирия, но украинские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Вашингтон продлит его, учитывая сохраняющееся напряжение на мировых рынках нефти.

Ранее УНИАН сообщал о заявлении Зеленского о перемирии на Пасху. Глава государства подчеркнул, что людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру. Кроме того, добавил Зеленский, у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи.

В то же время один из военных напомнил, чем обернулось прошлогоднее затишье на Пасху. В прошлом году Россия использовала время объявленного в одностороннем порядке перемирия на Пасху для перегруппировки подразделений.

