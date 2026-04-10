Благодаря дронам Украина получила преимущество на поле боя, и об этом говорят даже в Кремле, – ISW

В последние месяцы Украина значительно активизировала свою наступательную кампанию, и результаты этого видны на поле боя.

Силы обороны Украины достигли преимущества над российскими войсками на поле боя в использовании беспилотников, что способствует остановке российского продвижения. И это признают не только российские пропагандисты, но и, по неподтвержденным сообщениям, даже в Кремле, пишет Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Аналитики обратили внимание, что Украина значительно усилила свою ударную кампанию против логистики, военной техники и живой силы РФ с конца 2025 года и особенно в начале 2026-го. Они получили геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли 41 удар средней дальности в январе 2026 года, 61 – в феврале, 115 – в марте.

Эти украинские удары были в основном направлены против российских сил и средств на востоке и юге Украины, в частности вблизи оккупированного Донецка, что "ухудшило подготовку России к наступательным операциям в последние недели и месяцы".

Видео дня

ISW напомнил, что, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, озвученным 9 апреля, украинские войска беспилотных систем выполняют более 11 000 боевых вылетов в день и нанесли удары по более чем 150 000 проверенных целей только в марте 2026 года – на 50 процентов больше, чем в феврале 2026 года.

Он отметил, что украинские войска нанесли более 350 ударов средней дальности, в частности по 143 российским логистическим объектам и складам, 52 – командным пунктам, 20 – по объектам нефтегазовой и энергетической инфраструктуры.

Российские военные блогеры признали преимущество Украины

Аналитики пишут, что российские военные блогеры также признали, что Украина добивается успехов в использовании беспилотников на поле боя и в других технологических адаптациях.

"ISW недавно отслеживал сообщения о том, что украинские технологические адаптации и инновации в сфере беспилотников позволили украинским силам нанести россиянам большие потери в первом квартале 2026 года (примерно с 1 января по 31 марта) по сравнению с 2025 годом", – говорится в отчете.

При этом отмечается, что российский военный блогер также недавно заявил, что украинские войска на границе Днепропетровской и Запорожской областей для ударов по российским силам одновременно используют от 300 до 400 беспилотников, развернутых на глубину 20 километров.

Эксперты подчеркнули, что российские чиновники неоднократно пытались распространить ложный нарратив о том, что украинская линия фронта и политическая стабильность находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед российскими требованиями, которые Россия не может обеспечить военным путем.

Впрочем, пишут они, последние данные свидетельствуют о том, что "российские войска не только терпят неудачи на поле боя, но и что недавние украинские инновации в сфере беспилотников сместили преимущество на поле боя в пользу Украины".

"Недавние успехи Украины приводят к тактическим, оперативным и стратегическим последствиям в боевом пространстве, которые подрывают российский нарратив о том, что украинская линия фронта находится на грани коллапса", – отметили в ISW.

Успехи Украины на поле боя

По данным аналитиков, Украина зимой 2025-2026 годов и весной 2026 года достигла наибольших успехов на поле боя с момента вторжения в Курскую область в августе 2024 года и освободила наибольшую часть территории с момента контрнаступления 2023 года.

Кроме того, ISW отметил успехи украинских Сил беспилотных систем в уничтожении российских систем противовоздушной обороны и перехвате российских дронов. В январе, в частности, было перехвачено 2975 вражеских БПЛА, в феврале – 3679, в марте – 7674.

"Дроны-перехватчики имеют важное тактическое значение на поле боя, поскольку российские войска полагаются на дроны для срыва украинской обороны, что, в свою очередь, способствует продвижению России и препятствует продвижению Украины. Таким образом, более частые перехваты Украиной российских беспилотников способствуют замедлению продвижения России и обеспечивают осуществление украинских контратак", – говорится в отчете.

По оценкам аналитиков, оборонные успехи Украины, адаптация беспилотников и кампания ударов средней дальности "создают поглощающие эффекты, которые ослабляют российские силы на передовой".

Что говорят в Кремле

В ISW утверждают, что, по непроверенным данным, "Кремль негласно признает преимущество Украины в операциях беспилотников на поле боя и производстве оборонно-промышленной базы".

Эксперты пишут, что, по информации российского военного блогера, министр обороны России Андрей Белоусов сказал диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет "значительное" технологическое преимущество в войне беспилотников на передовой.

"Белоусов якобы заявил, что ситуация является "критической" для российских сил, поскольку Украина имеет как численное преимущество в беспилотниках, так и разработала новое "поколение оборудования". Белоусов якобы сказал Путину, что Украина использует "более сложные системы", которым российские силы "в значительной степени не готовы" противостоять", – сообщили в ISW.

При этом Белоусов якобы обратил внимание на то, что новые украинские беспилотники работают "круглосуточно" и что российские методы обороны, такие как стандартные детекторы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), неэффективны против них. Министр обороны РФ, по данным блогера, сказал, что России нужно сосредоточиться на разработке собственных систем следующего поколения и что нынешние модели беспилотников, приобретенные через внешние каналы и иностранные закупки, больше не являются достаточно эффективными на передовой.

"Путин, как сообщается, определил разработку технологии беспилотников внутри страны в качестве приоритета на будущее. ISW не может проверить достоверность этого сообщения", – отметили аналитики.

Чем обусловлено отставание России

Аналитики напомнили, что Белоусов возглавил успешные российские инициативы по беспилотникам, которые позволили России достичь преимущества в 2025 году, в частности, благодаря чрезвычайно успешному российскому Центру передовых беспилотных технологий "Рубикон". Однако после блокировки 1 февраля Starlink для РФ вражеские операции с беспилотниками начали терпеть неудачи.

Отставание РФ в использовании БПЛА, по словам ISW, обусловлено и тем, что Россия отдала приоритет масштабированию производства нескольких моделей беспилотников, а не инновациям, а также сопротивлением изменениям со стороны высшего российского военного командования.

"Белоусов, вероятно, продолжит попытки внедрения новых технологий беспилотников, направленных на преодоление вызовов, вызванных закрытием Starlink и украинской технологической адаптацией, и со временем ему может удаться ликвидировать нынешнее очевидное преимущество украинских дронов", – предположили в ISW.

Украинские дроны

Как сообщал ранее УНИАН, по словам главнокомандующего ВСУ Сырского, 4 месяца подряд наши дроны уничтожают больше оккупантов, чем враг рекрутирует. Так, в марте, по сравнению с февралем, на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных нашими подразделениями беспилотных систем. В то же время, подчеркнул он, враг тоже не стоит на месте. Так, согласно данным нашей разведки, по состоянию на начало апреля оккупанты расширили численность своих войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих, а к концу 2026 года планируют довести до 165,5 тыс.

Также мы писали, что ВСУ начали уничтожать оккупантов новыми крылатыми FPV-дронами. По словам аналитика Grandpa Roy, один из таких дронов зафиксировал подразделение российских оккупантов "Рубикон". Автор пояснил, что крылья обеспечивают этому БПЛА подъемную силу и позволяют преодолевать большие расстояния, чем классический FPV-дрон. Отмечалось, что благодаря аэродинамической поддержке крыльев дрон тратит значительно меньше энергии на удержание в воздухе, что позволяет поражать цели в глубоком тылу врага.

