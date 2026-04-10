Россия теряет контроль в Черном море, проблемы куда хуже, чем кажется, - СМИ

Проблемы России в Черном море выглядят серьезными, но на самом деле они глубже и системнее, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не просто о потерях кораблей или временных неудачах, а о фундаментальном изменении баланса сил, которое ставит под вопрос само присутствие российского флота в регионе, пишет Naval News.

С начала полномасштабной войны Россия фактически утратила контроль над значительной частью Черного моря. Если в 2022 году Москва доминировала на море, то сегодня ситуация изменилась радикально: Украина, не имея полноценного флота, сумела навязать новые правила игры и лишить противника свободы действий, говорится в публикации.

Российские корабли больше не могут безопасно действовать в западной части Черного моря и вблизи украинского побережья. Любое появление там связано с высоким риском ударов – как ракетных, так и с применением морских дронов. Это означает, что флот перестал выполнять свои ключевые функции: давление на побережье Украины, контроль морских коммуникаций, поддержка операций с моря, отмечается в материале.

Фактически Россия потеряла инициативу и вынуждена действовать реактивно. Одним из самых заметных последствий стало постепенное вытеснение флота из Крыма. Севастополь, который долгие годы считался главным опорным пунктом России в регионе, перестал быть безопасной базой. Постоянные удары по инфраструктуре, кораблям и системам ПВО вынудили Москву перебрасывать корабли в Новороссийск. Но это решение создаёт новые проблемы: увеличивается расстояние до зоны боевых действий, снижается оперативность, усложняется логистика. Таким образом, даже сохранив часть флота, Россия теряет его эффективность, говорится в материале.

На первый взгляд перенос базы в Новороссийск выглядит логичным. Однако этот порт не способен полностью заменить Севастополь. Он хуже защищён географически и менее удобен для проекции силы в западной части Черного моря. Кроме того, сама концентрация кораблей в одном месте создаёт дополнительные риски – особенно с учётом развития украинских дальнобойных средств поражения. В результате Россия оказывается в ситуации, когда даже "безопасные" зоны постепенно перестают быть таковыми, отмечают аналитики.

Отдельная проблема – ограниченность манёвра. Черное море фактически превращается для российского флота в замкнутое пространство. Возможности переброски кораблей ограничены, а выход в другие театры военных действий осложнён. Даже теоретические варианты отхода – например, через внутренние водные пути – имеют серьёзные ограничения по размерам кораблей и техническим параметрам. Это создаёт эффект "ловушки": флот не может эффективно действовать, но и полностью уйти не способен, пишет издание.

Ключевой фактор изменений – появление и массовое применение морских беспилотников. Украина сделала ставку на асимметричную стратегию, где дешёвые и многочисленные средства способны наносить ущерб более дорогим и сложным системам. Это изменило саму логику морской войны: крупные корабли стали уязвимыми, стоимость защиты выросла, традиционные преимущества флота нивелируются. Россия, несмотря на попытки адаптации, пока не смогла эффективно ответить на эту угрозу, говорится в публикации.

Даже если Россия попытается восстановить флот, ей придётся учитывать новую реальность: уязвимость крупных кораблей, эффективность дронов, ограниченность базирования. Это означает, что прежняя модель морского доминирования уже не работает. И, как подчёркивают аналитики, Россия пока не продемонстрировала, что способна адаптироваться к этим изменениям.

Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что в Новороссийске (Краснодарский край РФ) размещены боевые единицы Черноморского флота России, которые в свое время враг вывел из временно оккупированного Крыма. По словам эксперта, если подтвердится поражение одного из фрегатов, в акватории Черного моря останется всего 5 носителей ракет типа "Калибр".

6 апреля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил об атаке фрегата "Адмирал Григорович" в порту Новороссийска. После он отметил, что речь идет о фрегате "Адмирал Макаров", поскольку это судна одного проекта.

