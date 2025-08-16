В частности активные действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Силы обороны Украины продвинулись на определенных участках на фронте.

"На Северо-Слобожанском направлении украинские воины продолжают активные действия с целью уничтожения противника и освобождения украинских населенных пунктов", – сказал он.

По словам Ковалева, на соответствующих участках украинские подразделения продвинулись на расстояние от 1 до 2,5 километра.

"С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника", – заявил Ковалев.

Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что треть всех боевых столкновений фиксируется на Покровском направлении. Российские оккупационные войска собрали на Донецком направлении 100 тысяч военных. По его словам, в таком случае речь идет о тысяче военнослужащих РФ на каждый километр.

Тем временем снайпер ВСУ установил мировой рекорд по дальности меткого выстрела на фронте. Выстрел был осуществлен из украинской винтовки. Заявленная дальность поражения – 4 тысячи метров. Боец ликвидировал двух оккупантов.

