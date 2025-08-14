Не закончив битву за Донбасс, россиянам будет очень сложно двигаться на Запорожском направлении, считает Нарожный.

В ближайшие полгода основная битва на фронте будет проходить на Донбассе. Такой прогноз дал основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный.

В комментарии "Украинскому Радио" он отметил, что сейчас Украина не так много атакует. И, по его словам, находясь в постоянной обороне, войну выиграть мы не сможем.

"Мы должны где-то атаковать и отбивать свою территорию. Мы успешно защитили Сумскую область и там ситуация стабилизирована. С большой вероятностью нас ожидает защита Константиновки. С таким темпом, как враг сейчас продвигается, он с большой вероятностью увязнет на подступах к Константиновке. Есть надежда, что мы сможем эффективно контратаковать и защитить фланги Покровска. Тогда мы сможем удержать логистику на Славянско-Краматорском участке фронта", – пояснил он.

Оценивая ситуацию в Запорожской области, эксперт отметил, что на Ореховском направлении в течение последних дней ситуация является относительно тихой. Однако он отметил, что это затишье является временным. По его словам, Запорожье является очень важным для врага, поскольку вся логистика на Донбасс идет через этот город.

"У меня есть сомнения, что враг сейчас начнет там наступление. Не закончив битву за Донбасс, им будет очень сложно двигаться на Запорожском направлении. Доставлять большую часть грузов можно только по железной дороге. А обезопасить свою железнодорожную логистику они не могут. Продавить нашу оборону, не используя большое количество артиллерии они не смогут. Поэтому основная битва будет на Донбассе на ближайшие полгода", – продолжил Нарожный.

Военный эксперт также прокомментировал ситуацию на Курском направлении. Он сказал, что там враг смог пройти от границы примерно 5-6 км, и на это россияне потратили минимум 15 тысяч своего личного состава.

"Враг не смог захватить Юнаковку (Сумская область, – ред.) – стратегически важный населенный пункт. Наш плацдарм в Курской области держится и даже уходит вглубь российской территории. Пока враг не уничтожит этот плацдарм, он не сможет продвигаться в Сумской и Харьковской области", – констатировал Павел Нарожный.

