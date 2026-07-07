В Крыму начались масштабные отключения воды и света

Электроснабжение отсутствует в 18 районах и городах оккупированного Крыма.

Жители десяти городов временно оккупированного Крыма сегодня, 7 июля, останутся без водоснабжения, сообщает оккупационное предприятие"Вода Крыма".

Отмечается, что отключения водоснабжения коснутся: части Симферополя, Алушты, Белогорска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Армянска, Яны Капу (Красноперекопска), Сак и Феодосии. Так называемые местные власти объясняют перебои "аварийно-ремонтными работами". При этом без водоснабжения останутся не только жители городов, но и жители окрестных сел.

Кроме того, российское пропагандистское агентство ТАСС сообщает, что также "временно отключено" электроснабжение на южном берегу Крыма и в Симферополе из-за повреждения высоковольтной линии.

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Ранее назначенный Россией "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщал, что временные отключения электричества будут происходить в связи с оперативной обстановкой из-за повреждения объектов инфраструктуры со стороны ВСУ.

В пропагандистском агентстве ТАСС также добавили, что электричества нет в 18 районах и городах Крыма после ударов ВСУ по инфраструктуре полуострова.

Ситуация в Крыму – последние новости

6 июля на всей территории оккупированного россиянами Крыма было зафиксировано массовое отключение электроэнергии. В ночь на 6 июля назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что электроснабжение города было нарушено из-за украинской атаки за пределами города.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что на территории временно оккупированного Крыма за двое суток было поражено 16 энергетических узлов. Он подчеркнул, что эти удары являются частью стратегии по снижению возможностей тылового обеспечения противника и нарушению работы его критически важной инфраструктуры.

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