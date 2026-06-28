Удары по российской логистике в оккупированном Крыму: в ВМС назвали важную цель

Вражеская авиация по-прежнему ведет активные действия, а это означает, что Черное море пока остается "серой зоной".

Удары по российской логистике во временно оккупированном Крыму являются частью многоэтапной операции, которая продолжается годами, и одной из важных ее целей является Керченский мост. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он, в частности, прокомментировал ситуацию с тем, что в Крыму на АЗС нет топлива и из-за этого рядом с бензоколонками происходят драки. В то же время, по словам пресс-секретаря, известно, что российские военные продают в Крыму топливо по ценам, значительно превышающим цены на АЗС, но драки на заправках не являются конечной целью ВСУ.

"Мы наблюдаем очередной этап многоступенчатой операции...", – сказал Плетенчук.

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Речь идет о целом комплексе мер, продолжавшемся годами, и отсчет начинается, по мнению пресс-секретаря, с "отрезания" военно-морской логистики – крупных десантных кораблей.

"Затем настала очередь крупных железнодорожных паромов, которые были основой, без преувеличения, военной логистики для Крыма. Дошла очередь и до обычных паромов, которые тоже можно было для этого использовать. Параллельно уничтожалась ПВО – и это тоже продолжалось месяцами… Параллельно – объекты в так называемом сухопутном коридоре… Все сходится к так называемому Крымскому мосту. Пока что я считаю выполнение этой непростой задачи довольно успешным", – подчеркнул Плетенчук.

Он также заявил, что российская авиация, по состоянию на данный момент, активна, и это означает, что Черное море пока остается "серой зоной".

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Напомним, в ВСУ неоднократно заявляли, что российские оккупанты используют полуостров Крым в качестве военного плацдарма, с которого запускают ракеты и дроны по материковой Украине, в частности по югу Украины. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, если россияне запускают из АРК баллистические ракеты, у жителей Одессы почти нет времени на реагирование – время полета ракеты составляет от полутора до двух минут.

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