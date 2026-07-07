В Крыму горят две электроподстанции, а также вероятная позиция С-400, - мониторы

Кроме того, известно о пожаре в море недалеко от полуострова.

Во временно оккупированном Крыму 7 июля зафиксированы пожары на двух электроподстанциях. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы, а также подтверждают данные спутниковой системы мониторинга пожаров NASA FIRMS.

В частности, в Саках продолжается пожар в районе электроподстанции мощностью 110 кВ и железнодорожной станции. Также сообщается, что после атаки горит подстанция "Западно-Крымская" (330 кВ), расположенная вблизи села Карьерное Сакского района. Отмечается, что это ключевой узел системы передачи и распределения электроэнергии. Он обеспечивает электроснабжение центральной и западной частей полуострова, где сосредоточено значительное количество российских военных объектов.

Кроме того, спутники NASA зафиксировали пожары в вероятном месте расположения позиции ПВО – зенитно-ракетного комплекса С-400. Также спутники зафиксировали пожар в море, к северу от Крыма. Мониторинговые каналы предположили, что было поражено очередное российское судно.

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В местных чатах жители Крыма сообщают о постоянных проблемах со светом, водой, топливом и говорят, что цены на продукты продолжают расти. Власти сообщили, что топлива для свободной продажи 7 июля не предусмотрено.

Удары по Крыму – последние новости

Напомним, что 5 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что на территории Крыма за двое суток было поражено 16 энергоузлов. По его словам, это необходимо для демонтажа вражеских тылов.

6 июля на всей территории полуострова массово отключали электроэнергию. Причиной стали атаки на энергосеть. В частности, был зафиксирован пожар на электроподстанции ПС "Симферополь" напряжением 330 кВ, которую уже атаковали в июне.

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