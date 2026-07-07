Обслуживать ракеты-перехватчики PAC-3 техники смогут и в Европе, – Lockheed Martin

В Европе создадут центр, который поможет поддерживать ракеты-перехватчики PAC-3 в надлежащем состоянии до момента применения.

Соединенные Штаты Америки и европейские союзники создают совместный центр по техническому обслуживанию ракет-перехватчиков PAC-3 в Европе. Об этом говорится в сообщении американской компании-производителя Lockheed Martin.

Компания положительно оценила обязательства США, Германии, Нидерландов, Польши и Швеции изучить возможность создания технического центра в Европе. Соответствующее совместное межправительственное соглашение было подписано сегодня, 7 июля, на форуме оборонной промышленности НАТО в Анкаре.

Предполагается, что комплекс усилит общую готовность противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, обеспечив возможности технического обслуживания и поддержки в европейском регионе. Это должно помочь поддерживать ракеты-перехватчики PAC-3 в состоянии готовности для быстрого развертывания в случае появления угроз.

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Как отмечает президент Lockheed Martin International Джей Питман, промышленное сотрудничество укрепляет трансатлантическую оборонно-промышленную базу. Также, по его мнению, оно способствует экономическому прогрессу и общей безопасности.

"Сегодня мы ускоряем нашу работу с союзниками по НАТО и отраслевыми партнерами с целью расширения интегрированного потенциала противовоздушной и противоракетной обороны, укрепления региональных сетей обеспечения и удовлетворения растущего мирового спроса на эти возможности", – подчеркнул Питман.

Отмечается, что технический центр по обслуживанию ракет PAC-3 будет обеспечивать поддержку растущего сообщества союзников по НАТО. Они эксплуатируют перехватчики PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) и перехватчики PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI).

Подчеркивается, что компания Lockheed Martin готова содействовать развитию предлагаемого объекта. Компания поделится опытом по производству ракет PAC-3, а также по обеспечению, разработке и управлению цепочками поставок

Лицензия на производство PAC-3 в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский надеется, что Украина получит лицензии на производство антибаллистических систем и ракет от США. Этот вопрос обсуждался с президентом США Дональдом Трампом. Команды Украины и США будут работать над этим совместно.

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