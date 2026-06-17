Бойцы ВСУ тратят по несколько дней, чтобы преодолеть 'килл-зону', - Business Insider

Сплошная зона дронов мешает россиянам наступать, а украинцам – обороняться.

У украинских военных возникает всё больше проблем с преодолением многокилометровой "килл зоны" на фронте, которая превратила подход к передовым позициям в отдельную боевую операцию. Как пишет Business Insider, перемещение через этот участок фронта иногда занимает несколько дней и становится самой опасной частью задачи.

"Килл-зона" – это полоса вдоль линии фронта, максимально насыщенная разведывательными и ударными беспилотниками. В большинстве районов ее ширина достигает 10–20 километров, и, как говорят украинские чиновники, ее границы постоянно расширяются. Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Вискуб отмечает, что размеры этой зоны могут удвоиться уже к концу этого года.

Чтобы минимизировать человеческие потери в "килл-зоне", Украина старается как можно меньше задействовать людей в прифронтовой логистике, заменяя их беспилотными системами и наземными роботами. Это, по словам чиновников, должно снизить риски для личного состава, который находится под постоянной угрозой атак с воздуха.

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По словам руководителя платформы Brave1 Андрея Гриценюка, современная война в целом быстро меняется и становится все более роботизированной. Если в 2022 году на поле боя доминировала артиллерия, то сейчас более 80% ударов наносят беспилотники, говорит Гриценюк.

Алексей Вискуб убежден, что важность технологического прогресса во время войны часто недооценивают. Хотя многим украинским командирам не хватает традиционного военного образования, зато они умеют работать с данными, что стимулирует инновации на поле боя.

"Традиционная, классическая война с пехотой, артиллерией и людьми, сталкивающимися друг с другом, к сожалению, уходит в прошлое", – заявил Вискуб.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина активно применяет ударные дроны для поражения ключевых маршрутов снабжения в Крым, что стало частью так называемого "логистического локдауна". Удары по грузовикам, поездам и мостам уже привели к дефициту топлива и массовым отменам туристических бронирований, поставив под угрозу курортный сезон.

Аналитики считают, что изоляция полуострова может серьезно замедлить действия российских войск, ведь Крым является критически важным логистическим центром для операций на юге Украины.

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