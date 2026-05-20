Россияне создают 'коридоры для дронов' через украинские 'зоны смерти', - Forbes

Цель состоит в том, чтобы создать транспортные коридоры, позволяющие российским войскам перемещаться по украинским килл-зонам, не неся тяжелых потерь.

За последний год российское наступление фактически застопорилось, не сумев прорваться через патрулируемые дронами "килл-зоны" Украины. В результате России пришлось изобретать новые подходы для прорыва этой обороны.

Как пишет Forbes, нынешняя стратегия россиян сосредоточена на создании так называемых "коридоров для дронов". Это пути через спорные районы, где российские тактические дроны могут действовать в достаточном количестве, чтобы доминировать в местном воздушном пространстве.

"Цель, по всей видимости, состоит в том, чтобы эти коридоры для беспилотников превратились в транспортные коридоры, позволяющие российским войскам перемещаться по украинским килл-зонам, не неся тяжелых потерь", - отмечается в статье.

Коридоры для беспилотников России

Килл-зоны могут простираться на несколько километров вперед от украинских линий обороны и широко используются в городских районах, таких как Константиновка и Часов Яр. Эти районы интенсивно патрулируются украинскими дронами, которые могут обнаруживать российские формирования которые затем подвергаются обстрелу с помощью беспилотников и артиллерии.

Эти килл-зоны стали настолько эффективными, что российским военным пришлось отказаться от крупных бронетанковых штурмов. Вместо этого они направляют в эти спорные районы небольшие группы по три-пять солдат для проникновения в украинскую оборону. Эти группы состоят в основном из операторов беспилотников. Группы быстро перемещаются к обозначенным местам, обеспечивающим укрытие и маскировку, где они создают передовые посты для запуска и управления беспилотниками.

В результате российские войска создают большое количество таких беспилотных постов, которые в совокупности образуют коридоры для беспилотников в зоне поражения и могут доминировать в местном воздушном пространстве:

"Эти базы могут оказывать поддержку крупным российским подразделениям при продвижении через зону поражения. Они запускают беспилотники для поиска украинских групп беспилотников и артиллерийских позиций. Российские беспилотники также используются для перехвата украинских беспилотников, уже находящихся в воздухе. Кроме того, они могут отслеживать и наносить удары по украинским наземным силам, занимающим позиции для противодействия наступлению".

Российские коридоры для беспилотников вокруг Константиновки

Как пишет Forbes, Россия недавно создала коридоры для беспилотников в Константиновке в рамках своих усилий по захвату города. По данным Института изучения войны, российские войска проводят операции по проникновению, перебрасывая многочисленные небольшие группы операторов беспилотников в западную часть города. Эти передовые посты, разбросанные по западной части Константиновки, образуют серию коридоров для беспилотников, предназначенных для поддержки более масштабных наступлений.

Пока успехов у россиян нет

В то же время такая тактика пока не привела к существенным оперативным успехам. Как пишет Forbes, существует несколько факторов, влияющих на неспособность России использовать эти коридоры.

Один из ключевых вопросов – это общая картина на поле боя, где Украина стратегически предпринимает контратаки для срыва российских операций. Эти атаки вынуждают российских командиров отвлекать силы от наступательных операций для защиты уязвимых позиций и поддержания путей проникновения.

Другой ключевой фактор – ресурсы. Хотя Россия имеет преимущество в живой силе и технике в регионе, Украина имеет преимущество в беспилотниках. Российским передовым группам беспилотников требуется постоянное пополнение запасов дронов и батарей, и эти миссии по снабжению являются легкой целью для украинских ударов. Поэтому российские группы беспилотников ограничены в количестве используемых ими дронов по сравнению с украинскими оборонительными позициями, которые, как правило, имеют большие запасы и более стабильное снабжение.

Помимо преимущества в количестве дронов, Украина также имеет преимущество в их качестве. В результате украинские беспилотники продолжают оспаривать воздушное пространство над этими коридорами, ограничивая возможности России по полному подавлению украинской обороны во время наступлений.

Долгосрочные последствия этой тактики

Несмотря на то, что такие беспилотные коридоры не приносят России оперативной выгоды, они остаются наиболее эффективным способом проникновения в украинские зоны поражения.

Однако даже если российским войскам удастся прорваться через эти зоны, они все равно столкнутся с многоуровневыми полосами препятствий и оборонительными укреплениями Украины. Для прорыва этих позиций потребуется бронетехника и инженерные средства, а это, в свою очередь, потребует более крупных и безопасных коридоров для беспилотников. Это станет еще сложнее, поскольку украинские войска продолжают часто проводить контратаки, направленные на срыв крупных российских маневров.

