Российские оккупационные войска обходят направление Часового Яра в Донецкой области. Об этом сообщил старший лейтенант с позывным "Алекс", который является автором телеграм-канала "Офицер".

В своей публикации он отметил, что Часов Яр является одним из самых крепких форпостов Сил обороны Украины в Донецкой области за полтора года. Враг проводил там множество механизированных и пехотных штурмов, но не достиг желаемых результатов.

"Однако за последние несколько недель враг осуществляет активные попытки прорыва направления (через Предтечино – Ступочки) и обходит его с фланга через Александро-Шульгино, что у них кое-где получается. В основном это активность ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, – ред.), которые пытаются просачиваться по подвалам и со временем закрепиться, подогнав подкрепление", – пояснил военный.

"Алекс" добавил, что в результате может возникнуть "неприятная ситуация" на Часовоярском направлении. Он добавил, что обвал этого направления "создаст большие проблемы на Константиновском направлении".

Ситуация на фронте: другие заявления военных

Главный сержант 54 ОМБр им. Гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин с позывным "Молот" рассказал, что украинские военные ожидают активизации россиян на Северском направлении. Отмечается, что враг понес там большие потери, провел ротацию, и теперь заступают новые силы противника.

Офицер ВСУ Андрей Ткачук, в свою очередь, предупредил о серьезной угрозе для Купянска Харьковской области. По его словам, россияне собрали там огромные ресурсы, чтобы пытаться прорваться в город.

