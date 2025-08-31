Он отметил, что исход боев в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области "будет определять количество ресурсов".

Российские оккупационные войска после неудачи под Добропольем в Донецкой области сосредоточили свои усилия на том, чтобы перерезать ключевые пути обеспечения украинского гарнизона, который находится в районе Покровска и Мирнограда.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДOM военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, россияне задействуют там огромное количество ресурсов.

"В течение последних нескольких месяцев наибольшее количество боестолкновений, как правило, происходит именно на Покровско-Мирноградском направлении. Противник пытается полностью осуществить оперативное окружение украинских сил и средств путем взятия под огневой контроль тех самых дорог, с помощью которых Украина поставляет все необходимое для украинских защитников, проводит эвакуацию из этих населенных пунктов гражданского населения, а также раненых украинских военнослужащих. Поэтому ситуация на этом направлении действительно остается достаточно непростой", – подчеркнул эксперт.

Селезнев отметил, что под Покровском российские оккупационные войска разыгрывают сценарий, который в свое время происходил в районе Бахмута. Там враг тоже пытался взять под контроль основные магистрали.

"Уже сейчас известно, что противник перебрасывает на этот участок фронта дополнительные тысячи российских военнослужащих. Думаю, что такие же мероприятия в настоящее время организовываются и проводятся в Генштабе ВСУ. Ведь от количества зависит стойкость нашей обороны на этом участке фронта", – резюмировал эксперт.

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вглубь украинской территории. Враг активен в том числе в Донецкой области.

В районе Покровска оккупанты держат более 100 тысяч своего личного состава. Как отметил спикер Украинской добровольческой армии Братчук, после стратегической перегруппировки захватчики попытаются реализовать осенне-зимнее наступление. По его словам, враг намерен зайти в город и вести там бои.

Тем временем спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что пехота противника попала в окружение под Добропольем. Он добавил, что часть оккупантов прячется по посадкам, однако они отрезаны от своих сил.

