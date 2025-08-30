Враг понес там большие потери и провел ротацию.

Украинские воины ожидают активизации российских оккупационных войск на Северском направлении фронта. Такое заявление сделал главный сержант 54 ОМБр им. Гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин с позывным "Молот".

В эфире телеканала "Мы – Украина" он отметил, что российские оккупационные войска понесли большие потери на том направлении. Захватчики потеряли почти целый батальон.

После этого враг провел ротацию.

"Сейчас заступают новые силы противника, и поэтому ожидаем активизацию таких активных действий штурмовых. Видимо, будем ждать использования какой-то бронированной крупной техники", – добавил "Молот".

Война в Украине: ситуация на передовой

Силы обороны Украины освободили село Мирное, которое находится неподалеку от Купянска Харьковской области. Эту информацию подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Между тем офицер Андрей Ткачук заявил, что существует серьезная угроза для Купянска. По его словам, враг собрал там значительное количество своих резервов, чтобы пытаться прорваться в город.

В то же время в Донецкой области российские оккупационные войска попали в окружение вблизи Доброполья. Виктор Трегубов из ОСГВ "Днепр" рассказал, что россияне прячутся по посадкам, но они изолированы от остальной оккупационной армии.

