Вой был серьезный: эксперт прокомментировал удар по элитному подразделению РФ 'Рубикон'

Сейчас часть этого подразделения работает по правому берегу Днепра из оккупированной части Запорожской области.

Удар по расположению элитного российского подразделения БПЛА "Рубикон" был результативным. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Как только была вычислена штабквартира "Рубикона" - были нанесены удары дронами. И по заявлениям местных, попали туда, куда надо. Вой был серьезный", - сказал Свитан.

В то же время он пояснил, что "Рубикон" - это элитное российское подразделение, которое враг использует на наиболее активных направлениях.

"Рубикон - это примерно "Птицы Мадьяра" на русском. Это очень серьезное подразделение со своей производственной базой, базой подготовки пилотов, расчетов. Их бросали на самые серьезные направления, где они показывали довольно положительные результаты. Одно из направлений, где работал "Рубикон" - это Курская операция. Давление было серьезное", - добавил Свитан.

Также эксперт добавил, что россияне расположили подразделения "Рубикона" на левом берегу Днепра в Запорожской области.

"Работа по правому берегу Днепра - очень много проблем нам принесли. Часть "Рубикона" расположена на Запорожской АЭС. Они прикрываются ЗАЭС, выполняя боевые задачи в районе Никополя. У нас Никополь почти ежедневно под постоянными ударами дронов", - отметил Свитан.

Российское подразделение "Рубикон": что известно

Накануне российские пропагандисты раскрыли секретную базу элитного подразделения России "Рубикон". Как отмечают расследователи, пропагандист Соловьев в частности раскрыл местонахождение "секретной базы" этого подразделения, которая расположена в Подмосковье.

Также накануне OSINT-аналитики сообщили об успешном поражении по расположению подразделения "Рубикон" в населенном пункте Украинск на Покровском направлении. Отмечается, что удар нанесли дронами FP-2.

