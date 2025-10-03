Элитный российский 'Рубикон' бросил вызов ВСУ на Донбассе, - WSJ

Тактика выживания на фронте Донецкой области изменилась коренным образом - от доставки крови дронами до сеток вдоль дорог.

В Славянске Донецкой области украинские медики и инженеры применяют необычные тактики, чтобы обойти российскую кампанию перехвата поставок: от использования дронов для доставки крови до установки защитных сеток вдоль дорог. Эти решения, говорят военные, уже спасают жизни и замедляют продвижение врага, хотя угроза со стороны элитного российского подразделения "Рубикон" остается серьезной, говорится в репортаже редактора The Wall Street Journal Джиллиан Кей Мелхиор.

Ситуация для одного раненого солдата была почти безнадежной - тяжелые ранения шеи и руки в открытом поле.

"Был полдень, открытое поле - эвакуация невозможна", - вспоминает сержант Андрей Темногоров, командир медицинского пункта в Донецкой области. Разведывательные дроны легко обнаруживали боевых медиков, а атаки на спасателей стали регулярными, поэтому потери крови часто оказываются летальными.

Чтобы спасти раненого, Темногоров и его коллеги испытали доставку крови дронами. Они обучали простых солдат делать переливания, прогревать пакеты крови в водяной бане перед полетом, и выяснили, что тщательно упакованные наборы выдерживают падение с высоты до 30 метров.

Доставка "из холодильника в помещение" с помощью дрона, по словам командира, "все еще была быстрее, чем любые меры эвакуации". Тот мартовский случай завершился спасенной жизнью, и бригада "Азов" теперь использует метод "на системном уровне", говорит Темногоров.

"Рубикон" на поле боя

Эти оперативные инновации происходят на фоне более широкого изменения российской тактики. Если раньше Москва пыталась прорываться штурмовыми действиями, теперь акцент смещен на "воздушный перехват": атаки дронами по дорогам, складам и конвоям, чтобы изолировать подразделения и перерезать логистику.

"Современная версия средневековой осады с беспилотниками, атакующими все дороги", - говорит капитан Евгений Алхимов, пресс-секретарь 28-й механизированной бригады. "Главная цель сейчас - истощить нас и полностью перекрыть логистику в Донецкой области".

В центре этой кампании - Центр передовых беспилотных технологий "Рубикон", подразделение, созданное Россией в 2024 году. В его состав, по данным собеседников, входят "опытные пилоты, инженеры и люди, которые быстро проверяют тактику и внедряют ее на передовой", говорит командир Мамука Мамулашвили из Грузинского легиона.

"Рубикон" "размещается и разворачивается на передовой, которую Кремль считает важной", - констатирует Екатерина Степаненко из Института изучения войны.

Полевые свидетельства из Славянска подтверждают эффективность ударов "Рубикона". Наземный инженер по беспилотникам Андрей Фонта рассказал, что когда "Рубикон" начал атаковать дороги вокруг Константиновки, то уничтожил 14 украинских машин за одну ночь - к сожалению, с жертвами. Командиру Вячеславу Бильковскому пришлось оставаться в поле восемь дней вместо обычных четырех после того, как россияне перерезали ему путь; его подразделение все же смогло доставить боеприпасы и топливо с помощью наземных и воздушных БПЛА.

Как отвечает Украина

Украинский ответ сочетает тактические и технологические меры. По всей линии фронта сооружен 50-километровый "крепостной пояс", замедляющий продвижение; вдоль дорог устанавливают сетки для задержания дронов; войска избегают скоплений на открытой местности и маскируют технику и склады. Системы не дают стопроцентной гарантии - дроны иногда проходят сквозь отверстия - но "они работают большую часть времени", говорит Мелхиор, которая посетила регион в сентябре.

Оценки относительно "Рубикона" разнятся: его масштабы сдерживают, но не пугают украинских и западных экспертов. Заместитель командира роты с псевдонимом "Велес" оценил наличие примерно 400 пилотов и 600 инженеров и логистов в составе подразделения. Украина ожидает, что "Рубикон" может расшириться до нескольких тысяч.

Командир Мамулашвили замечает:

"Рубикон" - это не магия. Они не непобедимы - у них есть базы, логистика и люди, которые ошибаются".

Впрочем, дефицит у Киева оружия средней дальности оставляет россиянам "относительное убежище для эксплуатации", предупреждает Фред Каган из Американского института предпринимательства.

Автор статьи отмечает, что проблема не только в технологиях, а в ограниченных ресурсах. Финансовые давления заставили Украину определять приоритеты в производстве вооружений, а Запад мог бы помочь более решительными шагами, например, путем конфискации российских активов, замороженных на Западе, и направления их на производство критически важного оборудования.

"Если бы у нас были такие ресурсы, как у "Рубикона", мы бы их уничтожили", - подытожил "Велес".

"Рубикон" на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Покровском направлении действует элитное подразделение РФ "Рубикон", которое сейчас сосредоточилось на попытках нарушить логистику Сил обороны Украины.

Враг всегда осуществлял попытки нарушить логистику украинских защитников, однако сейчас это происходит особенно интенсивно, говорят в ВСУ.

