Российские потери на фронте растут: Bloomberg объяснил причины

Украина ставит целью ликвидировать до 50 тысяч российских солдат ежемесячно.

В последние недели количество российских потерь в Украине резко возросло. И в случае сохранения этой тенденции, России будет трудно заменить потери без определенной формы мобилизации, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в течение декабря Силы обороны нанесли РФ 35 тысяч потерь в личном составе. А глава Минобороны Михаил Федоров заявил об амбиции увеличить эту цифру до 50 000 к лету этого года.

Увеличение потерь РФ является результатом более эффективных операций украинских дронов. А соотношение убитых к раненым в последнее время смещается в сторону погибших, согласно оценкам нескольких европейских правительств. Это уже привело к тому, что количество ежемесячных потерь РФ достигло уровня набора в армию. Для решения этой проблемы Кремлю необходимо проводить мобилизацию, однако там вряд ли пойдут на это, считает издание.

Видео дня

Авторы добавили, что это все усложняет картинку Москвы о неизбежности ее победы. Кроме того, рост потерь может ослабить позиции российского диктатора Путина за столом переговоров в ближайшие месяцы.

За последние месяцы РФ не удалось достичь масштабных стратегических прорывов на фронте. Для увеличения количества личного состава Россия предлагает огромные подписные бонусы и высокие зарплаты. Однако в этой войне решающим фактором наряду с личным составом является и технология беспилотников, которую хорошо освоила Украина.

"Недавно украинские военные получили возможность фиксировать и проверять каждую ликвидацию оккупантов, что дает европейской разведке высокую уверенность в цифрах потерь, которые несет Россия, и в трудностях, с которыми она сталкивается, защищаясь от атак беспилотников", – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Потери РФ: важные новости

Ранее стало известно, что подтвержденные потери РФ в войне против Украины превысили отметку в 160 тысяч человек. Отмечается, что этот список не является полным, поскольку информация о гибели далеко не всех военнослужащих становится публично доступной.

Между тем Associated Press пишет, что РФ пытается нарастить численность своей армии, предлагая большие денежные бонусы, освобождение из тюрем и упрощенное получение гражданства иностранцам. Издание отмечает, что Кремль избегает нового массового призыва для пополнения своих потерь.

Вас также могут заинтересовать новости: