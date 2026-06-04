Денисенко высказалась об идеальной свадьбе с новым возлюбленным

Пара вместе уже несколько месяцев.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко ответила на вопрос об идеальной свадьбе, которая, вероятно, состоится с ее новым возлюбленным – бизнесменом и манекенщиком Юрием Савранским, пишет Blik.ua.

Отмечается, что на вопрос актриса ответила лаконично.

"Пока не знаю. Есть много мыслей", - призналась она.

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Также Денисенко поразмышляла о любви, которая помогает ей справляться с трудностями. По словам актрисы, очень важно ссначала полюбить себя.

"Любовь - это не только между мужчиной и женщиной, это светлое чувство, которое рождается внутри тебя… Если вы думаете, что кто-то придет и сделает вас счастливой, то так это не работает. Сначала вы становитесь счастливой, а потом приходит тот, кто может лишь усилить ваше счастье и вашу влюбленность в саму себя", - считает артистка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко была замужем за актером Андреем Фединчиком. В 2017 году они заключили брак, и в их семье родился сын Андрей. Пара считалась одной из заметных в украинском шоу-бизнесе, но со временем их отношения начали ухудшаться. В 2025 году стало известно, что супруги расстались и официально оформили развод.

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