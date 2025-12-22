Зеленский раскрыл детали о похищении гражданских на Сумщине

Также 13 украинских военных попали в российский плен.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях похищения российскими захватчиками 52 гражданских украинцев из села Грабовское в Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам во время выступления по случаю Дня работников дипломатической службы.

Зеленский объяснил, что произошло в Сумской области, где на границе с Россией размещается село. Населенный пункт частично разделен государственной границей.

"Там оставалось 52 гражданских человека, граждан Украины, которые не эвакуировались, как наши с ними не говорили. И это уже долгое время, не месяцы", - отметил Зеленский.

Он не стал характеризовать этих людей, но есть понимание, что люди не хотят по разным причинам эвакуироваться.

"Разные люди. Где-то 17-18 человек были призывного возраста. Другие люди - это женщины и дети. Удивлен, что там были дети. Удивлен, что родители так относятся к своим детям", - добавил Зеленский.

По словам главы государства, эти граждане Украины имели какой-то диалог или отношения с людьми из России.

"Люди живут так долгие годы. Я думаю, что они просто не ожидали, что "русские" военные зайдут и заберут их в плен", - сказал Зеленский.

В то же время, он добавил, что 13 украинских военных попали также в российский плен. Но глава государства не знает обстоятельств.

"Наши войска могли уничтожить там врага. Могли на расстоянии уничтожить их и артиллерией, и дронами. Просто не стали это делать, потому что там гражданские. Не хотели убить гражданских", - сказал Зеленский.

В то же время, по его убеждению, наши позиции в том селе будут восстановлены.

Ситуация на фронте

Глава государства отметил, что в Покровске ситуация неизменна.

"Изменяется только количество. В середине Покровска мы сейчас насчитываем где-то 1 тыс 100 "русских". Сегодня был доклад военных. Мы примерно на том же уровне в середине города", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что украинские позиции в районе Покровска защищаются.

"Ситуация за последние месяцы, я бы сказал, неизменная", - добавил президент.

Кроме того, президент сказал, что идет большое давление со стороны России в Мирнограде, но "наши держат позиции".

За последнюю неделю неизменной остается ситуация в Гуляйполе. "Было там у нас сложно. Сегодня там стабилизирована ситуация", - добавил президент.

Вместе с тем, Зеленский охарактеризовал ситуацию в Купянске как положительную:

"Наши продвинулись в Купянске, зачистили еще полкилометра... Там правильная идет операция. Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть, безусловно, "русские". Считают наши, что их там до 100 человек. То есть, уже их там немного. Было их больше. Уже их немного 80, может 100 человек. Они все там временно".

Похищение гражданских в Купянске

Как сообщал УНИАН, на Сумщине войска РФ зашли в село Грабовское, которое расположено недалеко от границы с Россией. Захватчики вывезли более полусотни украинцев, которые ранее отказались от эвакуации. Их могли вывезти в Белгород.

