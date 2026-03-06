Российские военные вывезли из приграничного села в Сумской области 19 человек

Интервью с ними появилось на российском пропагандистском телеканале.

Российские военные, вероятно, похитили и вывезли в РФ 19 жителей приграничного села Сопич Есманьской общины в Сумской области. Об этом сообщил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

"Россияне, вероятно, похитили и вывезли жителей села Сопич Есманьской общины в Сумской области. Речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права – принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны.

"Я незамедлительно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное – обеспечить их быстрое возвращение домой", – добавил Лубинец.

Ранее местное издание Кордон.Медиа сообщило о вывозе в РФ 19 жителей из села Сопич. Отмечалось, что в последние годы в Сопиче проживало около 300 жителей, но постепенно они уезжали из приграничного села. Девятнадцать, несмотря на все риски, остались. О том, что с ними была потеряна связь, подтвердил глава общины Сергей Минаков.

Недавно интервью с несколькими из них показали на российском пропагандистском телеканале "Вести". Там говорится, что российские военные вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где сейчас все и находятся.

Заместитель главы Сумской ОВА Владимир Бабич подтвердил УНИАН информацию о том, что в селе оставалось 19 человек, которые письменно отказались от эвакуации, из них около девяти – призывного возраста.

Оперативная обстановка на севере Сумской области

В то же время Вадим Мысник, начальник отделения коммуникации группировки войск "Север" в комментарии УНИАН рассказал, что оперативная обстановка на севере Сумской области контролируется Силами обороны Украины.

"Населенные пункты Есманьской общины, расположенные на границе, – действительно противник активизировал свои фильтрационные действия. Они пытаются, пользуясь численным преимуществом и сложными погодными условиями, проникать в такие населенные пункты", – сказал он.

В то же время, по его информации, украинские войска такие попытки выявляют и наносят противнику максимальное поражение, не давая проникать вглубь территории или закрепляться в таких населенных пунктах.

"В частности, похожая ситуация и в населенном пункте Сопич. Он непосредственно на границе расположен", - отметил Мысник и добавил, что по данным местных властей, там оставались местные жители.

Похищение людей из села Грабовского в Сумской области

Ситуация с вывозом гражданских лиц на территорию РФ уже имела место в Сумской области.

Так, в ночь на 20 декабря 2025 года российские оккупационные войска вошли в приграничное село Грабовское и вывезли более полусотни гражданских жителей, которые ранее отказались от эвакуации.

