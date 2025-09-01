По его словам, количество роботов только увеличивается.

На четвертый год войны украинский фронт начинает напоминать наброски к фильму "Терминатор", ведь все чаще в боевых действиях принимают участие роботы, заявил эксперт в сфере дронов и робототехники Валерий Яковенко. Он также добавил, что количество такой техники постоянно растет. В частности, для обеспечения безопасности войска.

"Люди всегда нужны, но риски должны брать на себя именно роботизированные системы. Все эти эволюционные шаги имеют огромное значение для глобальной формулы безопасности. Мы пишем историю", - отметил он в интервью "Украинскому радио".

Отдельно Яковенко упомянул эволюцию наземной робототехники и ее непосредственное участие в штурмовых операциях и в эвакуации раненых. А также рассказал об эффектном использовании технологий искусственного интеллекта.

"Сейчас их использование только усилилось, чтобы разведданные можно было анализировать быстрее, предоставляя людям уже обработанную информацию с отмеченными потенциальными угрозами. Ведь мы получаем терабайты информации, которые нужно максимально быстро анализировать" , - отметил эксперт.

По его словам, полагаться на GPS в текущей ситуации невозможно, ибо он скомпрометирован. Поэтому используются инерциальные системы, система оптического распознавания территории вокруг техники. Также ИИ используется в системах донаведения.

"Украина стала первой страной в мире, которая настолько массово закупала дроны с искусственным интеллектом. Мы видим результат. Украина — номер один именно благодаря этим технологиям, благодаря невероятной работе украинских инженеров, украинских Вооруженных Сил, и именно благодаря ставке на технологии мы с вами живы". - подчеркнул Яковенко.

Использование технологий на войне

Ранее УНИАН сообщал, что Украине удалось перегнать Китай в производстве дронов. Вместо того, чтобы держать монополию на производство, государство создало условия для создания крупнейшей в мире дроновой экосистемы.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, в свою очередь, тоже рассказать, как именно Украина использует технологии искусственного интеллекта на протяжении войны.

