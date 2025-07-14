Сегодня в Украине растет количество наземных робототехнических комплексов, чтобы уберечь военных.

У России нет преимущества в количестве дронов, однако есть преимущество в боевой силе. Украина борется со страной, которая просто забрасывает украинские поля "мясом", заявил соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко.

"А с точки зрения технологий как количественно, так и качественно Украина преобладает. И это одна из причин, почему мы до сих пор еще живы и почему мы воюем успешно против одной из самых страшных армий мира. Мы во многих направлениях побеждаем, в том числе в технологиях", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

При этом эксперт подчеркнул, что очень опасно недооценивать врага, который хоть и не имеет такого количества талантливых инженеров, как в Украине, но у него больше денег, что позволяет получать доступы к глобальным поставкам.

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"У нас не унифицированное оборудование, у нас зоопарк дронов в Украине. И это неплохо, поскольку позволяет получать самые низкие цены на самое качественное оборудование. И у нас прорывные идеи, которые работают. А в то же время враг только копирует все у нас и у других", – добавил Яковенко.

По его словам, одним из направлений, где Украина еще больше сможет защитить собственных солдат, является наземная робототехника.

"Мы увидели в 2023 году, каким образом украинские дроны начали менять ситуацию на поле боя, когда до 20 км украинские FPV-дроны могли уничтожать любую вражескую бронетехнику. Сегодня же мы видим, как растет количество наземных робототехнических комплексов, чтобы не подвергать опасности украинского военного", – сказал эксперт.

Яковенко отметил, что надо инвестировать не только в направления более классические, но и в те, которые только сегодня появляются.

Роль дронов в российско-украинской войне

В войне, которую Россия ведет против Украины, дроны впервые получили такое масштабное применение – не только на поле боя, но и глубоко в тылу. И это направление постоянно развивается – как в Украине, так и в стране-агрессоре.

В июне издание The Telegraph писало, что оптоволоконные дроны в последние месяцы стали одним из определяющих видов оружия в российско-украинской войне, но Украине не удалось добиться серьезного преимущества в сфере беспилотников над Россией.

В издании отметили, что оптоволоконные дроны не поддаются глушению и способны с высокой точностью поражать цели далеко за линией фронта. Украина первой начала воевать с беспилотниками, но РФ уже освоила следующий этап.

Старший унтер-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Джеки" рассказал журналистам, что преимущество в беспилотниках, которое Украина удерживала с 2023 года, получили россияне. По его словам, наша страна выполнила всю работу по созданию беспилотников как оружия, но не смогла достаточно быстро масштабировать это оружие на промышленном уровне, чтобы оно имело значимый стратегический эффект.

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