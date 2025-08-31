Эксперт рассказал, как Украине удалось перегнать Китай в производстве дронов

Более 900 компаний уже задействованы в производстве, но оно должно масштабироваться в несколько раз.

Сколько дронов сейчас производится в Украине, и сколько их нужно производить для успешной защиты страны соучредитель проекта Drone.ua, эксперт в сфере дронов и робототехники Валерий Яковенко рассказал в комментарии Украинскому радио.

По его словам в прошлом, 2024 году, Украина произвела более 5 млн дронов. В этом году ожидается увеличение производства в 2,5 раза. Но, по его мнению, нужно еще больше масштабировать производство, нарастив его до 30 млн дронов, и накопив их на складах.

"Это примерно такая же параллель с артиллерийскими снарядами, чтобы ни одно подразделение не испытывало недостатка в дронах", - сказал он.

Он сказал, что эту задачу можно решить эволюцией дроновой экосистемы Украины, чего не делалось ни у одной из стран-союзников. По его мнению, эта цифра является реалистичной для украинских производителей. Он отметил, что по состоянию на прошлый год они не были на 100% загружены заказами.

"Есть определенные преграды организационного, финансового характера, которые не позволяют быстрее расти. К тому же важен показатель скорости прироста производства технологических устройств. И речь не только о дронах, это обо всей робототехнике. Фактически нам нужно удерживать темп роста индустрии и ни в коем случае не замедляться", - сказал эксперт.

Он рассказал, что для этого нужно регулярно повышать государственные заказы, выделить дополнительное финансирование, открыть украинский рынок для внешних партнеров, которые должны инвестировать в собственные производства, открывать границы для украинского экспорта технологий обороны или робототехники.

Яковенко рассказал, что производители дронов только на треть финансируются из государственного бюджета. Все, что они производят сверх этого, выкупают для ВСУ волонтеры или коммерческие организации.

"Инженеры получают 100% финансирования, но только треть из него поступает именно с государственных счетов. Поэтому это вопрос о скорости проведения этих закупочных процессов. И здесь действительно есть зоопарк дронов, но это не только сложность, потому что дронов много и они разные. Это и преимущество, потому что именно это позволяет постоянно находить эффективные технологии, осуществлять конкуренцию между производителями за лучшее качество и самую низкую цену для конечного потребителя", - пояснил он.

Эксперт добавил, что сейчас в Украине работает более 200 официальных компаний и еще более 700 сопутствующих компаний, которые поставляют аппаратуру.

"Государство не является эффективным владельцем, но является координатором развития экосистемы. И в Украине это и произошло, как лучший пример в мире. Вместо того, чтобы держать монополию на производство, государство создало условия для создания крупнейшей в мире дроновой экосистемы. Сегодня Украина производит больше всего дронов на планете. Мы удерживаем лидерство даже не рядом с Московией, мы удерживаем первое место среди стран Юго-Восточной Азии. Мы производим больше дронов, чем Китай", - заверил Валерий Яковенко.

Как писал УНИАН, в Украине производятся не только дроны, но и более серьезное оружие. В частности, недавно стало известно о производстве ракеты "Фламинго". Созданы и другие образцы ракетного вооружения, при чем некоторые из них уже доказали эффективность в боевых условиях.

Однако, именно дроны, как недорогое и эффективное оружие, позволили Украине годами противостоять России. В комментарии журналистам командиры боевых подразделений говорят, что дроны влияют не только на линию боестолкновения, но и на километры вокруг нее.

