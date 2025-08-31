Буданов считает, что пока нет серьезного прогресса в использовании искусственного интеллекта в системах вооружений.

Украинская военная разведка использует искусственный интеллект для обработки больших массивов информации. Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов на международном форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

"Мы используем искусственный интеллект в основном в контексте обработки больших массивов информации. Это касается работы с базами данных. Миллионы гигабайт этой информации, и можно просто не найти то, что тебе нужно. Искусственный интеллект справляется с этим вопросом более-менее", - сказал он.

Буданов считает, что пока нет серьезного прогресса в использовании искусственного интеллекта в системах вооружений. Тем не менее он не исключает, что уже скоро подобные технологии могут получить ощутимое развитие.

"Я верю, что он (прогресс - УНИАН) будет, но пока его нет. Что касается отдельных элементов, которые применяют в дронах, это донаведение и прочее - да, но это далеко не то, о чем все думают", - объяснил глава ГУР.

По словам Буданова, уже в течение ближайшего десятилетия ситуация может измениться и на поле боя появятся настоящие боевые роботы.

В США создали дрон-истребитель с искусственным интеллектом

Ранее компания Anduril представила новый боевой беспилотник Fury, разработанный для Военно-воздушных сил США. Этот дрон получил модульную конструкцию, которая позволяет легко заменять или ремонтировать его элементы.

По словам генерального директора Anduril Брайана Шимпфа, дроны смогут первыми обнаруживать цели и вступать в бой до того, как пилотируемый самолет попадет в зону действия врага.

