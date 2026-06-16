Массированные атаки РФ не сломят Украину, но могут сделать жизнь невыносимой, - The Economist

Как пишет издание, обострение воздушной войны отчасти является отражением нарастающих трудностей России на земле.

Утром 15 июня украинцы проснулись под взрывы, вызванные последним ударом России. Тогда страна-агрессор задействовала 611 дронов и 70 ракет, основным направлением стал Киев. Об этом пишет The Economist.

"Древний комплекс Печерской Лавры, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, подвергся удару, который местные власти охарактеризовали как прямой. В других регионах главными целями, судя по всему, были военно-промышленные объекты и энергетическая инфраструктура, но, как всегда, некоторые ракеты попали в жилые дома. Было поражено восемь жилых домов. В Киеве погибло по меньшей мере пять человек, а три десятка получили ранения", - напоминают журналисты.

В то же время в Харькове погибли пять спасателей в результате преднамеренного "двойного удара".

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Эскалация воздушной войны

"Усиление воздушной войны является отчасти отражением растущих трудностей России на земле. С конца 2025 года украинские силы, возглавляемые дронами, убивают и наносят серьезные ранения российским солдатам быстрее, чем Кремль может их набирать, замедляя их продвижение до ползучего темпа или, в некоторых случаях, даже несколько меняя его на обратный. Почти патовая ситуация заставляет центр тяжести войны смещаться из окопов в сторону заводов и линий снабжения, находящихся за ними. Каждая сторона реагирует, используя те средства, которые у нее есть", - объясняет издание.

В свою очередь, как говорится в материале, Украина отдала приоритет асимметричной кампании с использованием дронов средней дальности, что привело к дефициту бензина в аннексированном Крыму.

"Россия, со своей стороны, просто начала еще интенсивнее и жесточе бомбить украинские города. Ее цели не только военные, но и психологические: подорвать моральный дух местных жителей и уверенность иностранных союзников в том, что Украина способна защитить себя. В конце мая МИД России призвал дипломатов покинуть Киев. Пока что никто этого не сделал", - отмечает The Economist.

Нагрузка на украинскую ПВО

В то же время для украинских защитников, которые сбивают вражеские цели, такие ночи становятся все более напряженными.

"Это как быть вратарем, который одновременно отбивает десять мячей. У тебя всего две руки и две ноги, и ты не понимаешь, как ты это переживешь", - сказал один из офицеров.

В свою очередь, Украина превратила нехватку ракет в свое преимущество, перейдя к массовым атакам с использованием более простых дронов и крылатых ракет.

"Она добилась успеха в налётах беспилотников на большие расстояния, поражая цели в глубине территории России. Она поставила Владимира Путина в неловкое положение, нанеся удары по порту Санкт-Петербурга во время его ежегодного экономического форума там в начале июня", - напомнили в публикации.

Проблемы производства ракет в Украине

Украина стремится к производству ракет, однако самым сложным в этом может оказаться финансирование серийного производства.

"Нельзя сегодня изготавливать лопаты, а завтра - ракеты. У Украины есть ракетная школа, но наша технология стоит на месте уже 40 лет", - отметил бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

Кроме того, Украина готовится к появлению нового поколения "Шахеди" с реактивным двигателем, построенных на базе китайских двигателей, которые с октября будут составлять 80% парка.

"Новые дроны летают слишком быстро для современных перехватчиков, что значительно усложнит задачу украинским противовоздушным силам. Крупные города Украины ждут еще большие разрушения. История показывает, что это не сломит решимость страны. Но может сделать жизнь действительно невыносимой", - предупреждает The Economist.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, США отреагировали на удар России по Киево-Печерской лавре. В частности, временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис лично увидела последствия атаки.

"Атаки против мирных жителей и христианских святынь неприемлемы. Это ужасное насилие должно прекратиться, а война должна закончиться", - заявила она.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко рассказал об изменениях в тактике атак России по Украине. По его словам, именно в ночь на 15 июня Россия попыталась прорвать украинскую ПВО количеством запущенных средств поражения, сосредоточившись на уничтожении украинской культуры.

"Сегодня попытались прорвать оборону массой, не получилось. А в следующий раз будут искать новые стратегические приемы. Надеюсь, что наша разведка отследит российские позиции, и по завезенным средствам можно будет определить направление основного удара", - подчеркнул Романенко.

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