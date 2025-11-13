По словам Свитана, надо использовать FPV-машины на другом диапазоне.

Существуют механизмы и методы, которые можно применять для выявления и поражения вражеских групп в густом тумане. Об этом полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан сообщил в эфире на Radio NV.

"Россияне на этот год спланировали вторую волну летней военной кампании ближе к осени, как раз, чтобы под прикрытием туманов проводить наступательные операции", - отметил Свитан.

По его словам, речь идет о небольших операциях тактического уровня, чтобы продвигаться пешком или на небольших средствах, которые остаются незаметными в радиодиапазоне или тепловом диапазоне.

"Туман, низкая облачность, оледенение, осадки на малых высотах - это все не дает возможности работать FPV-дронам и дронам аэроразведки, а это очень важно, потому что даже прицелиться из артиллерии при использовании аэроразведки просто невозможно. Следовательно, нужно пользоваться другими механизмами", - сказал Свитан.

В частности, по его мнению, можно использовать старые проверенные методы - армейскую разведку, потому что украинские разведчики могут выполнять роль наведения и донаведения с целью осуществления боевой задачи.

"Есть механизмы, есть разные диапазоны, на которые туман не действует. Это, может, сейчас надо сосредоточиться на выпуске, исходя из опыта, FPV-машин с другим, не оптическим зрением. То есть, разного уровня, разные диапазоны зрения - от радио до инфракрасных", - добавил Свитан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики используют густой туман для просачивания в город Покровск. Благодаря погодным условиям они решились колоннами заходить в город.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Россия не контролирует Покровск. По его словам, противник пытается использовать туман для реализации захватнических целей.

Также туман становится при случае и украинским защитникам. В частности, на днях российские оккупанты попытались воспользоваться погодными условиями, в частности под прикрытием тумана продвинуться на Константиновском направлении. Впрочем, украинские разведчики вовремя засекли движение вражеских групп, а бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода встретили оккупантов горячо.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко отмечал, что изменение погодных условий будет влиять на ситуацию на фронте, в том числе на использование разведывательных дронов. Их работу могут ограничивать туманы, дожди и снегопады.

