Из-за плохой видимости дроны не могут обнаруживать врага, и российские войска пользуются этим для штурма.

Густой туман позволил российским войскам продвинуться ближе к стратегическому городу Покровск в Донецкой области. Как пишет BBC, погодные условия усложнили работу беспилотников и спровоцировали врага на попытку окружить украинские подразделения.

Россияне пытаются захватить Покровск больше года. По оценке президента Владимира Зеленского, неделю назад в городе воевали до 300 российских солдат, но украинские военные подтверждают, что это количество возросло. Часть южных районов города сейчас под российской оккупацией.

Пилот украинского подразделения "Шершни Довбуша" с позывным "Гусь" рассказал, что из-за густого тумана дроны несколько дней не могли проводить воздушную разведку. Именно поэтому оккупанты "решились" атаковать колонной техники, которую обычно быстро уничтожают FPV-дроны.

"Мы можем удерживать позиции в одном здании, но враг может быть в соседнем. Они пытаются зайти нам за спину", - рассказал "Гусь".

Покровск на грани

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как российские солдаты движутся по туманной дороге на гражданских авто и мотоциклах. BBC верифицировала место съемки - это южная окраина Покровска.

Мониторинговая группа DeepState отмечает, что российские войска приближаются к большинству районов города, а аналитики считают, что его падение может быть лишь вопросом времени. Сейчас большинство Покровска находится в "серой зоне" - территории, которую не контролирует ни одна из сторон.

Россия пытается окружить Покровск и соседний Мирноград, создавая так называемый "котел". Украинские войска отбили врага на восточном фланге, чтобы разорвать кольцо, но враг атакует логистические маршруты с помощью дронов, артиллерии и диверсионных групп.

Украинский аналитик Константин Машовец объясняет, что россияне активно используют тактику инфильтрации - небольшие группы проникают в города, иногда переодетые в гражданских или украинских солдат, чтобы посеять хаос перед массированными атаками.

Кроме того, Москва продолжает наступательные действия под Купянском и в Запорожской области. Представитель Объединенных сил Виктор Трегубов опроверг слухи об окружении Купянска, но признал, что ситуация там остается напряженной.

Покровск сегодня - это надо знать

Напомним, Россия на год отстала от графика захвата Покровска. Москва готовится к консолидации контроля над руинами города, бросая все больше живой силы в разрушенные кварталы Покровска. Беспилотники РФ активно блокируют украинские линии снабжения. Приближается решающая зима.

Когда в Покровске российских военных стало больше, чем украинских защитников, город уже лежал в руинах, а тела людей лежали вдоль улиц. Эта жестокая битва демонстрирует истинную цель Кремля - не просто захват Донбасса, а восстановление влияния России на Украину и возвращение Москве статуса великой державы, пишет The Wall Street Journal.

