Россия не контролирует Покровск: Сырский рассказал о боях в городе и на подступах

По его словам, оккупанты используют густой туман, чтобы пробраться в город незаметно.

В городской застройке Покровска и на подступах к городу продолжаются постоянные бои с малыми штурмовыми группами оккупантов. Это направление остается главным для армии РФ.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский, отчитываясь о своей поездке на Покровское направление.

"Покровское направление остается главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями", - отметил Сырский.

Во время поездки на Покровское направление Сырский и командиры сконцентрировали внимание на результатах выполнения ранее определенных задач и спланировали дальнейшие действия.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных - для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых. На подступах и непосредственно в городской застройке продолжается постоянная борьба с малыми штурмовыми пехотными группами противника, реже - уничтожение легкой вражеской техники", - добавил главком ВСУ.

Сирский также отметил, что военнослужащие Сил обороны делают все, чтобы сделать невозможным передвижение и закрепление противника.

Кроме того, поиск и уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении. За последние 7 суток в результате поисково-ударных действий зачищено от ДРГ противника 7,4 км² территории Покровского района Донецкой области.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет. Борьба продолжается", - подчеркнул Сырский.

Покровское направление - что известно

Как сообщал УНИАН, густой туман позволил российским войскам продвинуться ближе к стратегическому городу Покровск в Донецкой области. Погодные условия осложнили работу беспилотников и спровоцировали врага на попытку окружить украинские подразделения.

Зато западные СМИ пишут, что Россия на год отстала от графика захвата Покровска. Москва готовится к консолидации контроля над руинами города, бросая все больше живой силы в разрушенные кварталы Покровска.

