Он отметил, что техника или адаптирована к соответствующим условиям, или является всепогодной.

Изменение погодных условий будет влиять на ситуацию на фронте, в том числе на использование разведывательных дронов. Появится и потребность в более частой ротации военных на позициях, чтобы не допустить обморожения или заболеваний.

Об этом рассказал военный, глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. В комментарии "Украинскому Радио" он отметил, что Украина имеет огромный опыт ведения боев в зимний период. Кроме того, линия фронта достаточно статична, поэтому есть понимание того, где будут идти бои. По его мнению, акцент будет перенесен в городскую и пригородную застройку.

Туман, дожди и снегопады могут ограничивать работу разведывательных дронов. Также будет стоять вопрос зарядки батарей для дронов. Возникнет потребность в большем количестве топлива, батарей, павербанков. Также будет потребность в генераторах.

Видео дня

"С наступлением серьезных холодов надо будет выравнивать ситуацию в плане дежурства военных, их пребывания на открытых полевых условиях вне источников тепла. Это угрозы сезонных заболеваний, обморожений. Поэтому, с одной стороны, будет стоять вопрос сохранения бойцов, а с другой – более частые ротации, чтобы не оголять отдельные участки фронта. Потребности войск на линии фронта возрастут", – акцентировал Тимочко.

Он также отметил, что техника или адаптирована к соответствующим условиям, или является всепогодной. В то же время определенная специфика на фронте все же будет. Причиной военный называет сокращение светового дня и отсутствие листьев в посадках.

При этом Тимочко заверил, что к этому все готовы.

"Например, появилось все больше роботизированных систем, и то, что мы сейчас наносим удары не только по линии фронта, но и по вражеским тылам... здесь встанет вопрос эффективности и противовоздушной обороны, отслеживания в плохих погодных условиях, то есть дальнее обнаружение противника. Но сказать, что боевые действия остановятся или приобретут какой-то совершенно другой характер, я не могу. Это будет корректировка в соответствии с условиями, которые появляются с изменениями времени года", – констатировал он.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов сообщил, что оккупанты накопили большое количество сил на Лиманском направлении. Враг постоянно проводит штурмы. Ситуация на направлении сложная.

В свою очередь, глава ГУР МО Кирилл Буданов говорит, что Россия давно проиграла бы войну, если бы не поддержка ее союзников. Он акцентировал, что Москва не готовилась к столь длительной войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: