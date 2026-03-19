Успеть до 20 апреля: эксперт объяснил, почему в РФ спешат добиться успехов на фронте

Речь идет о важной для россиян дате.

Россияне пытались использовать туман, чтобы прорвать фронт на юге, но им это не удалось. Об этом в эфире рассказал Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ, в эфире Radio NV.

"Туман густой, украинские дроны не летают. И они решили повторить тот успех, который у них был в ноябре 2025 года в направлении Гуляйполя. Когда они воспользовались густым туманом, подошли к нашим позициям и там смогли занять эти позиции, которые были брошены отдельным подразделением Вооруженных Сил Украины. И вот они решили, что этот трюк можно будет повторить. Не получилось, не удалось", – сказал Ступак.

Он добавил, что в результате этой операции Силы обороны ликвидировали значительное количество личного состава РФ. В то же время он отметил, что кроме тумана, РФ пыталась прорвать фронт и из-за приближения 9 мая.

"9 мая – это день, когда в РФ официально открывается портал для награждения всеми внеочередными званиями. Но чтобы к 9 мая это получить, где-то до 20-х чисел апреля, как свидетельствует бюрократическая практика, нужно успеть подать в российский Генштаб рапорты о своих достижениях. Вот они показывают какие-то свои штурмы, надеясь, что удастся пробить, захватить, написать рапорт, что мы здесь сделали, достигли", – пояснил Ступак.

Ранее о том, что РФ попыталась прорвать фронт на юге, сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, за полтора суток РФ потеряла только в этом районе 900 солдат убитыми и ранеными. Он отметил, что россияне попытались воспользоваться непогодой, применяя для штурмов не только пехоту и технику, но и лошадей.

Между тем, спикер 11-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины Дмитрий Запорожец сообщил, что россияне поставили целью к маю захватить Константиновку Донецкой области. А в течение лета, по его словам, враг хочет развернуть полномасштабные бои за Краматорск и Славянск.

Вас также могут заинтересовать новости: