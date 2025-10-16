Официального подтверждения этой информации нет.

Украинские военные имеют определенные успехи на фронте. Силы обороны отбросили оккупационные войска РФ в Донецкой области, сообщает проект DeepState.

"Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахового и Кучерова Яра", – говорится в сообщении.

DeepState обновил карту боевых действий в том районе. Сейчас она выглядит так:

Тем временем Генеральный штаб ВСУ информирует, что с начала суток, 15 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 154 боевых столкновения с противником. Больше всего – на Покровском направлении. Там враг 42 раза атаковал украинские позиции.

На Константиновском направлении украинские воины отбили 22 вражеские атаки. В то же время на Александровском направлении отражено 26 атак российских оккупантов.

Начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов заявил о сложной ситуации на Лиманском направлении. Россияне накопили там большое количество живой силы и осуществляют постоянные штурмы.

Кроме того, российские оккупационные войска возобновили механизированные штурмы. Аналитики ISW отмечают, что последний раз большой механизированный штурм был зафиксирован в апреле этого года на западе Запорожской области. В Институте предположили, что войска РФ могут вернуться к механизированным наступлениям в районах, где их пехота имеет трудности с продвижением.

