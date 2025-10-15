Белоусов отметил, что за действиями оккупантов постоянно проводится аэроразведка: украинские военные следят за логистическими путями врага.

На Лиманском направлении россияне накопили большое количество живой силы, постоянно штурмуют, пытаются давить и понемногу продвигаться. Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов.

"Ситуация сложная и продолжает быть сложной, потому что враг накопил большое количество живой силы напротив наших позиций и соответственно постоянно штурмует, постоянно пытается давить, продвигаться, постоянно применяет различные средства, такие как и пехота, такие как и РСЗО, Грады", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, они также применяют ударные дроны, такие как "Молния", "Куб", "Ланцет".

"Их разведывательные дроны тоже постоянно парят в небе и ищут цели, что тоже это вызывает определенную сложность. Нам нужно очень хорошо маскироваться, чтобы не было заметно наши подразделения и соответственно тоже противодействовать разведке врага. И также работает вражеская авиация, что тоже усложняет нашу работу, потому что КАБы летят в сторону наших позиций. И, конечно, КАБы - это такое очень мощное оружие", - пояснил военный.

Белоусов отметил, что за действиями оккупантов постоянно проводится аэроразведка: украинские военные следят за логистическими путями врага.

"И как только враг пытается еще выдвигаться, мы делаем все для того, чтобы его нейтрализовать еще так в начале. Плюс существует такая вещь, как дистанционное минирование. И в этом сейчас очень помогают дроны и именно дистанционное минирование также является одним из средств для того, чтобы останавливать противника еще как только он начинает где-то выходить или выезжать", - добавил он.

Защитник отметил, что у россиян количество живой силы очень большое, объяснив:

"Очень сложно уследить за всем и увидеть все подходы к нашей позиции. Но наши ребята, особенно сейчас, после того, как бригада вступила в Третий армейский корпус, мы масштабируемся, увеличиваемся и следуем тем правилам и тем знаниям, которые есть у корпуса. Тоже их применяем сейчас в бою против врага, поэтому надеемся на то, что в ближайшее время увидим и какие-то успехи в зоне нашей ответственности".

Российские оккупанты совершили новую попытку прорыва на Покровском направлении. Враг накопил большое количество бронетехники и задействует так называемых "мотоциклетных штурмовиков", а также провел несколько волн пехотных атак.

