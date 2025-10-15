За две последние недели аналитики зафиксировали три усиленных механизированных штурма.

В течение последних двух недель российские войска совершили три механизированных штурма силами роты или батальона в приоритетных районах Донецкой области, что свидетельствует об изменениях в использовании врагом бронетехники. Об этом пишет в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что российские войска в 2025 году преимущественно не проводили усиленных механизированных штурмов. Вместо этого они использовали небольшие пехотные группы для инфильтрации и медленного продвижения по всей линии фронта. Отмечается, что последний раз большой механизированный штурм был зафиксирован в апреле этого года на западе Запорожской области.

В последние же недели стало больше механизированных штурмов, которые россияне проводят в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья Донецкой области.

Так, 6 октября армия РФ осуществила усиленный механизированный штурм вблизи Паньковки (к востоку от Доброполья), во время которого ВСУ повредили и уничтожили четыре танка и восемь единиц бронетехники оккупантов.

9 октября, пишут аналитики, враг провел еще один усиленный механизированный штурм. Это произошло к югу от Шахматного и Владимировки (северо-восточнее Паньковки). ISW со ссылкой на украинские источники утверждает, что российские войска применили 35 танков и единиц бронетехники, а также неустановленное количество мотоциклов, при этом украинские войска повредили и уничтожили три танка, 16 единиц бронетехники и 41 мотоцикл.

Кроме того, напоминают аналитики, 1-й корпус Нацгвардии Украины "Азов" 13 октября сообщал, что россияне пошли на усиленный механизированный штурм на Добропольском направлении, в частности атаковали 16 единицами тяжелой бронетехники, а также неустановленным количеством мотоциклов. В подразделении рассказали, что уничтожено было 13 единиц вражеской бронетехники, три танка и три мотоцикла.

Еще одно свидетельство использования бронетехники россиянами - заявление украинского офицера 13 октября. По его словам, подразделения 5-й мотострелковой бригады и 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) участвуют в механизированных штурмах в Донецкой области.

По оценке ISW, российские войска проводят механизированные атаки в основном во время дождливой и туманной погоды, которая затрудняет использование беспилотников Силами обороны Украины. Соответствующие погоде условия были как раз в дни, когда россияне совершили упомянутые механизированные штурмы, - 6, 9 и 13 октября.

Ранее, напомнили аналитики, украинские источники уже рассказывали, как российские войска используют погоду. Так, OSINT-аналитик на X сообщал, что оккупанты ранее успели построить "мост" через реку в направлении Лимана, пока была ветреная погода, и украинские беспилотники были менее активны.

В ISW предположили, что российские войска могут вернуться к проведению механизированных наступлений в районах, где их пехота испытывает трудности с продвижением.

Тактика российской армии

Как сообщал ранее УНИАН, у россиян нет команды закрепляться, а есть команда просто продвигаться, создавая серые зоны и внося хаос в оборону ВСУ. Об этом рассказал начальник штаба Отдельного полка беспилотных систем KRAKEN 1654 Третьего армейского корпуса Евгений Еременко. Он отметил, что оккупанты пытаются инфильтроваться малыми группами, разрывать нашу логистику и "таким образом они создают очень эффективную динамику на линии боевого соприкосновения".

Как ведут себя россияне на поле боя, рассказывал и офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной морской бригады ВСУ Артем Прибыльнов. По его словам, они избегают применения тяжелой техники, стараются инфильтроваться, а через противотанковые рвы идут даже с лестницами.

Кроме того, недавно в DeepState раскрыли странную тактику россиян в районе Серебрянки в Донецкой области. Аналитики отметили, что характерным является постоянное давление врага без конкретного закрепления или контроля местности. Они отметили, что россияне не ставят задачей взять конкретные позиции или населенный пункт, а просто пытаются максимально продвинуться в глубину территории, там накапливаться и двигаться дальше.

