Освобожденное село находится недалеко от Купянска.

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Мирное в Харьковской области. Он находится вблизи Купянска.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на обновленные данные на карте проекта DeepState по ситуации за 29 августа 2025 года. Отмечается, что с тех позиций россияне могли контролировать трассу на Купянск.

Информацию об освобождении села подтвердил и спикер оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктор Трегубов.

"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет", – сказал он в комментарии "Суспільному".

Трегубов также отметил, что украинские военные "продвигаются дальше".

Россия собрала значительное количество своих резервов, чтобы пытаться прорваться в Купянск. Для города существует серьезная угроза, заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Ранее спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов рассказал о том, что российские оккупанты попали в окружение под Добропольем в Донецкой области.

"Там еще остаются в посадках непосредственно группы этих россиян. Но, поскольку они отрезаны от основного своего снабжения, основной своей массы, это скорее вопрос времени, когда они там закончатся", – добавил он.

