В ряды вооруженных сил России захватчик мобилизовался прямо из тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи.

Российский оккупант, который расстрелял двух жителей Харьковской области, получил пожизненное лишение свободы.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, в октябре 2024 года Силы обороны взяли его в плен во время боев на Купянском направлении. Речь идет о 21-летнем российском рецидивисте Артеме Куликове, который воевал в должности стрелка 23-й мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии России.

"В ряды вооруженных сил страны-агрессора он мобилизовался в конце августа 2024 года прямо из Нижегородской тюрьмы, где отбывал наказание за разбой и кражи", - говорится в сообщении.

Видео дня

После непродолжительной подготовки в учебном центре его направили на восточный фронт атаковать позиции украинских войск в приграничных районах Харьковщины.

"Во время попыток захвата одного из поселков Купянского района Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться из зоны боевых действий", - рассказали в СБУ.

Оккупанты пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации Сил обороны.

"Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин. В результате огневого поражения оба пострадавших погибли на месте", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на допросе оккупант дал обличительные показания на своих командиров, которые отдают приказы на убийства гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Так, на основании собранных СБУ доказательств коллегия судей признала Куликова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Военные преступления РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Элис Эдвардс - спецдокладчик ООН по вопросам о пытках исследовала, какие пытки применяют к украинцам в российских тюрьмах.

В своей колонке для The New York Times она отметила, что часто украинцев удерживают без связи с внешним миром, в переполненных тюрьмах, где подвергают физическим и психологическим пыткам, заставляют голодать.

Некоторых из них вернули семьям в мешках для трупов. Эдвардс подчеркнула, что в ходе расследования стало понятно, что пытки украинцев - это системная практика, одобренная государством на самом высоком уровне. В арсенале россиян - сексуальное насилие, применение электрошока, удушение, лишение сна и имитация казней.

Вас также могут заинтересовать новости: