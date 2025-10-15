По словам Селезнева, у россиян еще есть значительный бронетанковый потенциал, но реалии современного поля боя делают его малоэффективным.

В случае масштабного использования бронированной техники РФ часть ее может выйти на новые рубежи, но большинство средств Силы обороны уничтожают. Об этом Радио Донбасс Реалии рассказал военный аналитик, спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах Владислав Селезнев.

"Безусловно, в случае масштабного использования противником сил и средств какая-то часть его подразделений, техники способна зайти на новые рубежи и позиции, даже там закрепиться", - сказал эксперт.

По его словам, враг пытался проводить массированные бронетанковые атаки, чтобы прорвать украинские рубежи. Он привел пример событий 9 октября на юго-восточных окраинах "Добропольского выступа", где РФ задействовала около 40 боевых бронированных машин, в том числе шесть танков, а также примерно столько же автомобилей и мотоциклов, приспособленных для наступления.

По словам Селезнева, противник рассчитывал на прорыв благодаря массированному применению бронетехники, но его план провалился. Украинские инженерно-саперные подразделения вовремя заминировали подходы, из-за чего большая часть вражеских средств была уничтожена на минах. Далее активно сработали минометчики, артиллеристы и операторы дронов - последние поражали как броню, так и живую силу врага, которая пряталась в подвалах и руинах. Впервые огневой контакт, по оценке эксперта, привел к значительным потерям противника: из трех сотен наступающих было уничтожено более сотни.

Селезнев отметил, что хотя у россиян еще есть значительный бронетанковый потенциал, реалии современного поля боя делают его малоэффективным. Сейчас широкая "килл-зона" - от 10 до 20 км от линии боевого соприкосновения - практически нивелирует попытки массового применения бронетехники: ее обнаруживают средствами разведки (прежде всего дронами) и уничтожают еще на подступах. Инженерные заграждения (противотанковые рвы, "зубы дракона", проволочные ловушки) дополнительно затрудняют продвижение техники.

"Она горит под воздействием огромного количества дронов и других элементов огневого поражения. Поэтому тешить себя иллюзиями, что мы способны в ближайшей перспективе как-то кардинально изменить ситуацию, я бы не стал. А вот то, что сейчас техника буквально адаптируется к нынешним условиям и реалиям, это наша жизнь", - рассказал военный.

Украина тоже приспосабливается под условия поля боя

Эксперт указал, что враг пытается приспособиться под условия поля боя, и украинские войска делают то же самое. В частности, применяют технические решения - "ежики", сетки, металлические прутья, - чтобы усложнить поражение дронами и сохранить экипажи. Хотя раньше к таким приемам относились скептически, сейчас они используются и с нашей стороны.

Селезнев предостерег, что не стоит ожидать быстрого "затишья" на фронте: противник постоянно адаптирует свои действия под погодные и местные условия и под имеющиеся средства поражения.

"Противник адаптирует свою деятельность и к условиям погодных, и к условиям местности, и к условиям применения того или иного типа вооружений. И наша адаптивность в этом смысле также крайне важна для того, чтобы мы имели технологическое преимущество на поле боя, а из него, в принципе, будет исходить наше преимущество, наша победа непосредственно на поле боя", - добавил Селезнев.

РФ производит технику "достаточного качества" для войны

Напомним, по данным НАТО, во время российско-украинской войны армия РФ потеряла от 4 до 9 тысяч танков и примерно 20 тысяч других бронемашин. В то же время промышленность России приспособилась к производству вооружения "достаточного качества" для использования в боевых действиях. Экономика страны-агрессора полностью перешла на военные рельсы - Москва наращивает производство нужного вооружения.

