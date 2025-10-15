В Альянсе не видят никаких новых разработок оружия, которые Россия могла бы применить в ответ.

Если Соединенные Штаты таки передадут Украине крылатые ракеты "Томагавк", в ответ Россия, вероятно, активизирует "ядерное бряцание оружием" и усилит карательные удары. Также возможна временная интенсификация конфликта. Об этом сказал высокопоставленный чиновник НАТО в Брюсселе, пишет LIGA.net.

Издание отметило, что российские журналисты спросили представителя Альянса, каким может быть ответ Москвы, если на вооружении ВСУ появятся "Томагавки", и может ли этот ответ быть связан с "новым оружием", о котором ранее рассказывал кремлевский правитель Владимир Путин. Также они интересовались, возможно ли в связи с этим усиление наступления на фронте.

Высокопоставленный чиновник НАТО ответил, что "Томагавк" - это высокоточное оружие с расширенной дальностью, которое принесет значительную дополнительную мощность украинской армии.

"Относительно ответа на "Томагавк", мы не видим никаких новых разработок оружия, которые Россия могла бы применить. Ответ, вероятно, будет включать усиление безответственной риторики (ядерное бряцание оружием), временную интенсификацию конфликта или карательные удары. Я не думаю, что существует какой-то конкретный, непредсказуемый ответ", - подчеркнул представитель НАТО.

Что говорят в России о возможном предоставлении "Томагавков" Украине

Как сообщал ранее УНИАН, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя вероятное предоставление Украине Соединенными Штатами крылатых ракет "Томагавк", отметил, что эта тема вызывает у Кремля "крайнюю обеспокоенность". Он отметил, что "оружие это особое" и оно "может быть в безъядерном, ядерном исполнении".

Экс-президент РФ, а ныне заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев истерично ответил президенту США Дональду Трампу из-за заявлений о "Томагавках". Он пригрозил, что "поставки этих ракет могут закончиться плохо для всех, и прежде всего - для самого Трампа", а также намекнул на ответный ядерный удар.

Директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, почему российский диктатор боится "Томагавков". "Для него это психологическая травма со времен Советского Союза",- сказал эксперт и добавил, что этими ракетами можно нанести достаточно серьезные удары по России при наличии ряда факторов, в частности точности координат целей.

