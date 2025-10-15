Враг пытается инфильтрироваться малыми группами и создавать серые зоны, говорит Еременко.

У россиян на передовой нет команды штурмовать и закрепляться, а есть команда просто продвигаться, создавая серые зоны и вночячи хаос в оборону ВСУ. Об этом рассказал начальник штаба Отдельного полка беспилотных систем KRAKEN 1654 Третьего армейского корпуса Евгений Еременко с позывным "Тичер" в эфире Киев24.

"Несмотря на то, что противник несет достаточно высокие потери, он не останавливается. То есть для того чтобы занять одну или две позиции Сил обороны Украины, противник может потратить где-то до роты военнослужащих", - рассказал военный.

Описывая тактику россиян, Еременко отметил, что они пытаются инфильтрироваться малыми группами, причем "это может быть даже один военнослужащий в нашей тыловой зоне".

"У них нет по сути команды штурмовать и закрепляться, у них есть команда просто продвигаться, заходить куда-то в тыл, устраивать засады, пытаться разрывать нашу логистику и таким образом они создают очень эффективную динамику на линии боевого соприкосновения", - пояснил военный.

По его словам, у врага сейчас три цели. Во-первых, это - Боровая Харьковской области, то есть будущий плацдарм для проведения наступательных действий, ради этого россияне пытаются отодвинуть Силы обороны Украины за реку Оскол. Вторая цель - захватить Лиман и начать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Также враг, как утверждает Еременко, стремится уменьшить расстояние до основной логистической артерии Харьков-Изюм-Славянск-Краматорск.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне DeepState заявил о потере позиций в Донецкой области. Отмечалось, что российские оккупационные войска заняли выступление в районе Мирного, Перестройки и Комар. Аналитики рассказали, что в течение последних недель было труднее, поскольку враг начал осуществлять зачистки, что постепенно приводило к потерям позиций.

Также мы писали, что ситуация на Новопавловском направлении фронта приближена к критической. По словам комбата 3-го механизированного батальона ОПБр Олега "Аллигатора", враг наращивает количество штурмов - в течение последних пяти дней атаки участились почти вдвое. Военный отметил, что враг начал использовать мототехнику, что позволяет ему быть маневренным, а также подъезжать к линии боевого соприкосновения для осуществления штурмов.

Также офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной морской бригады ВСУ Артем Прибыльнов рассказывал, как ведут себя россияне. По его словам, они избегают применения тяжелой техники, пытаются инфильтроваться, а через противотанковые рвы идут даже с лестницами. Война, отметил Прибыльнов, становится все более технологичной - обе стороны активно внедряют новые разработки и средства поражения. В частности, россияне уже начали применять наземные роботизированные комплексы.

