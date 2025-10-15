По словам чиновника, даже после завершения войны РФ будет оставаться военной силой, с которой "придется считаться".

Во время российско-украинской войны оккупанты потеряли от 4 до 9 тысяч танков, а также примерно 20 тысяч других бронемашин. В то же время экономика и промышленность РФ приспособилась к производству вооружения "достаточного качества" для использования в боевых действиях. Об этом сказал высокопоставленный чиновник НАТО во время брифинга для медиа, цитирует "Милитарный".

"Они активно "каннибализировали" советские системы, разбирая старые машины, чтобы поддерживать другие в рабочем состоянии. Но теперь во многих случаях эти запасы закончились. Зато российская экономика полностью перешла на военные рельсы, поэтому они наращивают производство нужного вооружения", - отметил он.

В "Милитарном" уточнили, что речь идет не о высокотехнологичных средствах, а об образцах "достаточного качества" для ведения боевых действий.

Видео дня

"Несмотря на огромные потери, российская оборонная промышленность постепенно возобновила темпы производства, изготавливая сейчас примерно 130 танков в месяц [ред.: вероятно имеется в виду с восстановлением образцов с хранения], то есть около 1600 единиц в год", - добавил чиновник НАТО.

Представитель Альянса подчеркнул, что такая адаптивность позволит РФ иметь "более современные и способные силы", ведь они будут отвечать требованиям современного поля боя.

Он предупредил, что даже после окончания войны в Украине и исчерпания ресурсов, Россия будет оставаться военной силой, с которой "придется считаться".

Оружие РФ - последние новости

Ранее обозреватель Jompy сообщил, что РФ, вероятно, переделывает законсервированные самоходные ПТРК в бронетранспортеры. Он отметил, что движение корпусов на территории завода зафиксировано впервые за много лет.

"Завод "Муромтепловоз" также перестраивается, ремонтируется и расширяется, чтобы увеличить свои возможности (вероятно, связано с будущим производством МТ-ЛБ). Ранее этот завод выглядел таким заброшенным", - подчеркнул обозреватель.

В то же время эксперты раскритиковали "революционный" беспилотный танк Путина, а именно боевой робототехнический комплекс "Уран-9". По их словам, он стал одним из самых позорных провалов в кампании Москвы по модернизации своих вооруженных сил.

Также эксперты добавили, что во время полномасштабного вторжения России в Украину "Уран-9" ни разу не был замечен в бою. Несмотря на годы разработки и официальные заявления о серийном производстве, комплекс так и не появился на передовой.

Вас также могут заинтересовать новости: