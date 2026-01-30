Украина больше не может уберегать своих самых молодых солдат от фронта, - WSJ

Украина стоит перед невозможным выбором: защитить и воспитать подрастающее поколение и в то же время обеспечить постоянный приток людей на фронт.

В первые годы российского вторжения Украина в основном старалась держать своих самых молодых солдат подальше от линии фронта, поскольку они необходимы для восстановления страны после окончания войны. Однако серьезный дефицит человеческих ресурсов и неустанное наступление России изменило ситуацию, и молодых бойцов все чаще отправляют на самые опасные направления, пишет The Wall Street Journal.

"Это иллюстрирует невозможный выбор Украины спустя четыре года войны, которая опустошила ее профессиональную армию: как защитить и воспитать подрастающее поколение, одновременно обеспечивая постоянный приток людей на передовую", - отмечает издание.

Большинство мужчин, готовых воевать, записались в армию давно. Пехотные части полны пожилых мужчин, непригодных для изнурительных боевых задач. Сроки службы на передовой значительно увеличились, что усугубляет истощение. Многие другие либо скрываются, либо заплатили взятки, чтобы незаконно покинуть страну.

Нынешний министр обороны Михаил Федоров заявлял ранее, что два миллиона украинцев уклоняются от призыва, а более 200 000 солдат дезертировали, что составляет около одной пятой всей численности вооруженных сил.

"Линейная сила, вероятно, является самым важным фактором, который определит, как сложится ситуация на поле боя в 2026 году для Украины. А также то, насколько далеко сможет продвинуться Россия", – сказал Роб Ли, старший научный сотрудник аналитического центра Foreign Policy Research Institute.

Гибнут молодые

С прошлого года сотни молодых украинцев записались в программу для лиц в возрасте от 18 до 24 лет, вступив в различные бригады. И из-за нехватки пехоты командиры отправили многих из них в гущу российского наступления. В результате многие погибли, другие получили увечья или остались инвалидами на всю жизнь. Многие дезертировали. С тех пор украинские подразделения разрешили некоторым 18-24 новобранцам отслужить шесть месяцев в подразделениях беспилотников, подальше от боевых действий, пишет WSJ.

Прошлой весной издание писало о Кириле Горбенко, который сразу после достижения 18-летнего возраста присоединился к программе ускоренного обучения самых молодых новобранцев Украины, надеясь, что опыт на передовой поможет ему поступить в военную академию, на обучение в которой у него не было денег.

Однако менее чем через шесть месяцев Горбенко погиб вследствие обстрела вражеской артиллерии под Покровском. Поскольку его тело не удалось извлечь, семья Горбенко не получила выплат от правительства и подтверждения его смерти. Татьяна, мать Горбенко, сказала: "Он просто еще не был готов к войне".

Николай Капралик, священник из Самара, сказал, что потерял около 100 человек из своей паствы на войне. Недавно он руководил похоронами 19-летнего солдата, на которых присутствовали сотни человек. Капралик похвалил молодых людей, которые записываются на войну, но выразил опасение, что многие слишком самоуверенны. "Они посмотрели несколько видео и поверили что непобедимы", – сказал он.

Контракт 18-24

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года в Украине запустили контракты для украинцев 18-24 лет. В Министерство обороны отмечали, что эти контракты предусматривают выплату 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные во время службы.

Позже контракт расширили, и теперь каждый доброволец может выбрать любую бригаду.

