Украина набирает все более молодых людей для защиты государства от агрессивной России. После того, как Министерство обороны Украины утвердило проект "Контракт 18-24", немало юношей присоединилось к армии. Об этом пишет издание El Pais, журналисты которого посетили группу украинских военных, обучающихся по стандартам НАТО за рубежом.

"Инструкторы постоянно напоминают нам, что каждый день на нашей должности может быть последним", - отметил 18-летний Улан во время тренировки, который уже был одет в форму украинской армии вместе с десятком товарищей.

Юноши были детьми, когда РФ оккупировала Крым и часть восточной Украины в 2014 году, а также подростками, когда в 2022 году Москва начала полномасштабную войну. Однако теперь, достигнув совершеннолетия, они являются самой молодой группой, которая добровольно вступила в армию Украины.

"В начале текущей войны я решил, что как можно скорее вступлю в армию", - признался Улан, который родом из города Сумы.

Несмотря на то, что таким военным выплачивают значительную сумму денег, парень говорит, что вознаграждение не является основной причиной, по которой он надел форму.

"Не все из нас могут вступить в армию. Экономика также важна для выживания страны", - объяснил он.

В то же время 39-летний офицер Сергей, который работает в армейской части, занимающейся поддержкой психического здоровья солдат, говорит, что сталкивается с двумя типами молодых людей, которые добровольно вступают в ВСУ.

По его словам, первый тип - это преимущественно те, кто принадлежит к патриотической семье и придает большое значение обороне страны, а второй тип - это те, кто происходит из неблагополучных семей и может рассматривать вознаграждение за службу, как выход из своей сложно ситуации.

В свою очередь 21-летний Александр не сомневается, что главной причиной вступления в армию как добровольца - это защита Родины.

"Когда ему было 17 лет, Россия вторглась, и он бежал в Польшу вместе с семьей. Его отец вернулся и вступил в армию, но он не смог этого сделать после нескольких попыток, поскольку ему сказали, что он слишком молод. Благодаря правительственной кампании "18-24" он нашел свою возможность", - отметили в El Pais.

Также из-за нехватки военнослужащих Украина разрешила людям старше 60 лет вступать в армию, но таких людей будут назначать не на боевые позиции.

Что известно о "Контракте 18-24"

В частности бывший министр обороны Рустем Умеров в начале 2025 года заявлял:

"Договор для лиц в возрасте 18-24 года - это не обязанность, а скорее возможность для людей принять сознательное решение, получить боевой опыт и достичь финансовой стабильности всего за один год. Решение о продолжении службы или возвращении к гражданской жизни остается за добровольцем".

Этот контракт предусматривает получение авансом одного миллиона гривен. Из этой суммы 200 тысяч грн выплачиваются сразу, а остальные - в течение службы добровольца. Также новобранцы получают ежемесячную зарплату до 120 тысяч грн и другие льготы:

беспроцентную ипотеку,

государственное финансирование обучения,

доступ к бесплатной медицинской помощи,

право выезжать за границу после завершения года службы,

освобождение от призыва на 12 месяцев после окончания контракта.

Улан, Александр и другие юноши находятся в учебном лагере уже пять недель. Александр уже знает, куда его направят как члена пехоты, но он не имеет права разглашать это.

"Инструктор выкрикивает приказы и советы. Он правильно позиционирует их винтовки, рассказывает, как двигаться в группах и индивидуально. Новобранцы вскоре завершат двухмесячное обучение, и юношей распределят по разным бригадам. Война в Украине продолжается, и перспективы не обнадеживают", - подытожили в El Pais.

"Контракт 18-24" - последние новости

Как писал УНИАН, ранее украинские девушки подписали контракт "18-24". Теперь они будут находиться на должностях операторов беспилотников. Тогда Генштаб ВСУ сообщал, что уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принял присягу на верность украинскому народу в этой части.

Также заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса анонсировал расширение "Контракта 18-24" на другие возрастные категории. Однако он отметил, что в этом вопросе надо быть очень аккуратными и внимательно отнестись ко всем расчетам.

"Чтобы настроить тот механизм, его проще делать сначала в меньших масштабах, а затем увеличивать", - пояснил Палиса.

