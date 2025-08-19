Также есть ракетная угроза в течение ночи.

В понедельник, 18 августа, Россия снова запустила по территории Украины вражеские беспилотники, сообщают в своем Telegram-канале Воздушные силы ВС Украины.

Новость обновляется

В ведомстве сообщили, что группы вражеских БпЛА зафиксированы на севере, востоке и юге Сумщины в направлении Полтавщины (вектор движения Полтава), на востоке (граница Днепропетровщины и Харьковщины) вектор движения северо-запад (Полтава), на Черниговщине, курс южный и западный.

По предварительным данным, в небе над Украиной может находиться около 40 вражеских беспилотников. Также есть угроза применения российскими оккупантами стратегической авиации этой ночью.

Как сообщают мониторы, враг готовит Ту-95мс/Ту-22м3. Ориентировочное время подлета к потенциальным пусковым рубежам:

Энгельс, Саратовская область - 2:30-3:00;

К району Цимлянского водохранилища Волгоградской области - 2:50-3:20;

В акваторию Каспийского моря - 3:50-4:50.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную российскую атаку по Украине в день важных переговоров по окончанию войны в США. Зеленский заявил, что россияне сознательно бьют по мирным украинским городам с целью оказать давление и нивелировать дипломатические усилия. Украинский президент рассказал, что в Харькове из-за удара дронами известно о семи погибших, причем самой маленькой девочке - полтора года.

Также мы писали, что российские оккупанты прицельно пытались бить по критической инфраструктуре Запорож ья . Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в городе 23 пострадавших, в результате вражеской атаки три человека погибли. Согласно информации, многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

