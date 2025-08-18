Погиб маленький ребенок, под завалами еще могут быть люди.

Россияне утром ударили "шахедами" по многоэтажке в Харькове, есть погибшие и большое количество раненых, среди них дети.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, попадание произошло в Индустриальном районе, там возник пожар в двух подъездах. В одном горят этажи со второго по четвертый, в другом - последний этаж. Впоследствии Терехов сообщил, что в доме обвалились перекрытия, под завалами могут находиться люди.

Сначала было известно об одном погибшем и 15 пострадавших - среди них дети 6 и 10 лет.

Впоследствии Терехов сообщил, что найден погибший годовалый ребенок. В то же время в ОВА сообщили, что погиб двухлетний мальчик.

Впоследствии стало известно о еще одном погибшем человеке - всего сейчас известно о трех погибших.

Также пострадали 17 человек, среди них шестеро детей.

Также Терехов рассказал, что из-под завалов деблокировали женщину, она жива.

Напомним, ночью россияне ударили по жилой застройке Харькова, пострадали 11 человек, среди которых 13-летняя девочка.

Также в результате атаки на Сумщине разрушены многие дома, в частности, повреждено здание учебного заведения.

